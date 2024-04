Destiny 3: il team di sviluppo Bungie al lavoro sul sequel?

Il comunque ipotetico sequel riavvia la ruota dei rumor: Luke Smith di Bungie lascia intendere che Destiny 3 possa divenire realtà

Al di là del carattere speculativo dietro la natura di un sequel ancora senza alcun nome, l’esistenza di Destiny 3 potrebbe essere una realtà più tangibile di quanto i rumor sul terzo fiocco azzurro di Bungie lascino intendere. Durante la diretta di martedì, Final Shape, il direttore creativo Luke Smith ha alluso al futuro della serie. A darci il pelo sullo stomaco necessario a titolare l’articolo con un capitolo numerato, oltre alla veridicità di alcuni leak da noi riportati di recente, è stato il post su Reddit che trovate incluso qui sotto. Precedentemente, il talentuoso team di sviluppo ha smentito le voci in merito ad un possibile terzo episodio della serie, specie dopo la natura free to play del secondo.

Bungie e la possibilità di Destiny 3: un sequel… prismatico?

Il post su Reddit incluso qui sopra, oltre a fare da presunto leak per conto di Bungie sull’esistenza di Destiny 3, esordisce con una domanda che rende il possibile sequel molto più tangibile. “Qualcuno sa se prism è già stato leakato?”, galeotto fu il quesito e chi lo pose. Una domanda ignorata, al di fuori di risposte scettiche, fino a questa settimana. La sottoclasse prismatica, confermata da Smith come “non la fine di Destiny 2 e men che meno di Destiny stesso”, ha automaticamente reso più affidabile l’utente di Reddit. A questo punto, siccome lo stesso Smith ha promesso che dopo quest’espansione il team di sviluppo ci “dirà tutto sul futuro di Destiny 2 ed oltre”, possiamo solo supporre che sia tutto vero. Il nome in codice per il terzo capitolo in sviluppo, come vedete qui sopra, è Payback.

