Cucina con stile e praticità: scopri la nuova friggitrice ad aria Sharp con doppio cestello

Dotata di 10 diverse funzioni di cottura , tra cui friggere, cuocere, arrostire, disidratare, riscaldare e mantenere in caldo, offre un’ampia gamma di opzioni di preparazione. Grazie ai 12 programmi preimpostati , la preparazione di cibi surgelati o piatti classici come carne, pollo, pesce, patate, verdure, pancetta, patatine o pizza diventa estremamente semplice. Il doppio display LED e il pannello touch facilitano la navigazione tra le impostazioni e i programmi.

Con la friggitrice ad aria a doppio cestello di Sharp, cucinare diventa un piacere. Con due cestelli separati , ognuno con una capacità di 4 litri e una potenza di 1800 W , è possibile preparare facilmente una varietà di piatti per 4-8 persone. Il rivestimento antiaderente dei cestelli garantisce una pulizia rapida e li rende lavabili in lavastoviglie.

Per coloro che cercano un’ opzione salutare e conveniente , le friggitrici ad aria Sharp sono la scelta ideale. La nuova friggitrice ad aria con doppio cestello consente di preparare rapidamente piatti deliziosi , supportando contemporaneamente uno stile di vita sano. Grazie alla sua tecnologia avanzata di circolazione dell’aria calda , permette di friggere con il 90% di grassi in meno rispetto alle friggitrici tradizionali, senza compromettere il gusto o la croccantezza.

