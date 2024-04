Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone: guida a Cattura la Bandiera

Un classicone degli sparatutto fa il suo ritorno in Call of Duty: ecco cosa aspettarvi da Cattura la Bandiera su Modern Warfare 3 e Warzone

Se siete troppo giovani (sì, fa male scriverlo, ndr), nella nostra guida alle novità di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone potreste aver alzato un sopracciglio nel leggere che la modalità Cattura la Bandiera è un “grande classico” degli sparatutto. Non fraintendeteci, lo è, ma non per questo dovete per forza conoscere questo tipo di partita multiplayer. In realtà è un classico pure per la serie, come ha notato Activision parlando delle molte richieste di (re)introdurla da parte dei fan. Tuttavia c’è una possibilità remota che il vostro background sia più plasmato dalla sfera dei battle royale. Ed è qui che, pur con gli acciacchi che possiamo avere, subentriamo noialtri vecchietti. Diamoci dentro!

Fondamenta della modalità | Cattura la bandiera: cosa sapere sulla modalità di Call of Duty tra Modern Warfare 3 e Warzone

Per chi gioca esclusivamente a Warzone una spiegazione in merito potrà non servire granché, ma per i fan di Call of Duty: Modern Warfare 3 può servire un refresh su ciò in cui consiste la modalità Cattura la Bandiera. Trattasi di una variazione sul tema rispetto ai classici deathmatch, in cui l’obiettivo verte sulla possibilità di intrufolarsi in una base nemica, prelevare la bandiera del nemico e portarla nel proprio nido schivando al contempo i vari ed eventuali proiettili degli avversari. Difficile dire quale sia la genesi dell’equivalente videoludico di rubabandiera, ma a grandi linee la attribuiremmo al primo Quake (si veda, in tal senso, anche la recensione del secondo). Se poi volete il meglio da questa modalità al di fuori di CoD, consigliamo di rispolverare il primo Unreal Tournament e di buttarvi sulla mappa Facing Worlds (Mondi Gemelli nelle traduzioni italiane).

Unreal Tournament’s Facing Worlds is still the best multiplayer map: https://t.co/d072ygYxeV pic.twitter.com/229Il27YPX — Kotaku (@Kotaku) November 9, 2017

Storia recente della modalità su CoD | Cattura la bandiera: cosa sapere sulla modalità di Call of Duty tra Modern Warfare 3 e Warzone

Come si traduce tutto questo nel contesto militaristico realistico di CoD? Nella già citata guida alle novità, ancora fresca di pubblicazione, abbiamo menzionato sei mappe per gli scontri a squadre da sei, che ben si sposano con le fondamenta del rubabandiera. Già nella quinta stagione di Modern Warfare 2, risalente a due anni fa, la modalità si è fatta viva (in quel caso nelle mappe venti contro venti), ma non sempre è stato qualcosa da dare per scontato: un anno prima, in Vanguard, le bandiere non hanno mai avuto modo di sventolare. Ora, però, la musica è cambiata e il feedback dei giocatori ha riportato questa modalità sotto i riflettori. Meglio tardi che mai, verrebbe da aggiungere…

Come giocare | Cattura la bandiera: cosa sapere sulla modalità di Call of Duty tra Modern Warfare 3 e Warzone

La modalità è stata reinventata in più modi, uno su tutti con le iconiche valigette di Team Fortress 2, ma nel caso di CoD potrete aspettarvi le stesse regole viste altrove. Rubate la bandiera nella base dei vostri avversari e portatela alla vostra per segnare un punto. Naturalmente, il caos che ha fatto la fortuna della modalità in altri sparatutto risiede nella necessità di giocare anche sulla difensiva. I nemici cercheranno infatti di fare lo stesso, motivo per il quale vi ritroverete spesso a giocare al tiro al piattello con i topi da appartamento nella vostra base. Altro dettaglio che potremmo non aver menzionato: non potrete segnare alcun punto se la vostra bandiera non è alla base! State attenti…

Strategie

Non serve dire molto altro, ma se contate di lasciare per un attimo Warzone da parte in favore della modalità Cattura la Bandiera in Call of Duty: Modern Warfare 3 potreste aver bisogno di una strategia ben chiara. Idealmente potreste fare da “portiere volante”, specie se siete attaccanti ma gli avversari sono riusciti a soverchiare il vostro difensore. Tuttavia, avere dei ruoli ben definiti è sempre preferibile. Cercate di piantare una pallottola in testa ai giocatori avversari quando siete in attacco, già che ci siete. Così facendo, dovreste minimizzare il rischio di farvi sfuggire la bandiera una volta che l’avrete fatta vostra. Similarmente, cercate di non attaccare mai da soli, in modo tale che in caso di eliminazione il vostro compagno possa raccogliere al volo la bandiera che lasciate cadere. Nel caso siate in difesa, state attenti agli avversari che usano la medesima strategia! Per il resto, una volta raccolta la bandiera della vostra base, quest’ultima finirà automaticamente lì.

