Lo spin off dedicato a Jon Snow non si farà

Nel corso di un’intervista concessa a ScreenRant, Kit Harington ha rivelato che lo spin-off di Game of Thrones incentrato sul personaggio di Jon Snow non sarà mai

Spiegando di non aver voluto commentare lo stato dello show mentre era ancora in fase di sviluppo, l’attore Kit Harington ha confermato che lui e i produttori non sono riusciti a trovare la storia giusta da raccontare.

Non volevo che trapelasse il fatto che fosse in fase di sviluppo, e non volevo che accadesse che la gente iniziasse a teorizzare, eccitandosi o odiando l’idea, quando invece poteva anche non accadere mai perché durante lo sviluppo si analizza ogni dettaglio e si cerca di capire se ne vale la pena. E non siamo arrivati a quel punto.

Jon Snow: uno spin off per il momento non è in cantiere

Kit Harington ha poi proseguito confermando che difficilmente la produzione dello spin-off riprenderà in futuro, visto che la momento è fuori discussione, perché la produzione non sarebbe riuscita a trovare la storia giusta da raccontare. Quindi ha deciso di lasciar perdere per il momento, per cui al momento non c’è un semaforo verde. Per ora rimarrà quindi tutto sullo scaffale.

Al contrario della serie sequel su Jon Snow, HBO ha confermato invece la realizzazione della serie collegata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Di seguito la sinossi ufficiale di questo nuovo progetto: Un secolo prima gli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros. Un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un’epoca in cui i Targaryen sono ancora saldamente sul Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.