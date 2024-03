Dai rompicapo allo sport: 5 tipi di app di giochi

In questo articolo scopriamo cinque tipi diversi di applicazioni con cui poter giocare, tramite smartphone, a una varietà di generi: dalle carte agli sportivi

Sono quasi un prolungamento delle nostre mani, di sicuro sono oggetti ormai centrali nelle nostre vite quotidiane. Parliamo degli smartphone e dei tablet, strumenti potentissimi che grazie alle app permettono di fare tantissime cose come ordinare la spesa direttamente da casa, eseguire operazioni bancarie o ad esempio gestire la domotica del proprio appartamento. Ma soprattutto permettono di ritagliarsi dei momenti di relax e svago grazie alle tantissime app per giochi presenti sugli store dei principali sistemi operativi come l’App Store per i dispositivi di casa Apple e il Play Store per quelli legati a Google con Android. Si stima che su questi store siano presenti più di 500mila app di giochi, naturalmente suddivisi per categoria, dai giochi di carte ai quiz rompicapo, dai giochi di sport agli arcade e di simulazione.

Giochi di carte

Tra le app di giochi più diffuse, perché immediate nella giocabilità, ci sono quelle dei giochi di carte come briscola, tressette, sette e mezzo online, Scala 40 e burraco. Possono essere app di giochi singoli oppure un raccoglitore di giochi magari legato a portali legali di gioco online, dove è possibile trovare tantissime varianti ludiche come il poker, blackjack, ma anche slot machine, roulette e tanti altri svaghi tipici delle sale da gioco fisiche.

Giochi sportivi

Non possono poi mancare le app da gioco dedicate agli sport, soprattutto calcio, basket, golf, ma anche il mondo dei motori o il tennis. Quello dello sport è ovviamente un mondo da sempre esplorato dall’industria videoludica prima nelle storiche sale giochi con i grandi cabinati, poi si è passati ai pc e alle console da gioco. E allora anche su smartphone e tablet resiste la passione per i giochi sportivi. Ad esempio FIFA Mobile è tra i giochi più scaricati, un simulatore di calcio che contiene un database con oltre 700 squadre e 17.000 giocatori. Ma c’è anche NBA 2K Mobile, gioco ufficiale della lega di basket americana, dal realismo impressionante. E ancora, Golf Clash, il più diffuso gioco di golf online, dove è possibile iniziare una carriera oppure sfidare amici o altri giocatori in tempo reale.

Rompicapo

Impegnativi ma non estenuanti ci sono poi le app di giochi dei rompicapo, come il celebre Candy Crush Saga, tra i giochi più scaricati della storia delle app e nato da un’intuizione di un imprenditore italiano a Londra quasi quindici anni fa. I giochi rompicapo sono tra i più amati dai gamers di tutto il mondo perché sono progettati davvero per passare il tempo e giocarvi nei ritagli di tempo. Sono poi giochi che allenano la mente e mantengono attivo il cervello. Celebre è anche Donut County, un gioco stile puzzle dove si deve scavare una buca e far cadere degli animaletti. O ancora Puzzling Peaks, dove si devono sfruttare le leggi della fisica per passare i livelli.

Arcade e azione

C’è però chi cerca azione e adrenalina. Ed ecco allora giochi come Street Fighter o Mortal Kombat, picchiaduro storici amati da intere generazioni. O anche un più tranquillo Super Mario Kart, dove il celebre idraulico italo americano sfida i suoi antagonisti e amici delle storiche saghe in sfide su dei kart, appunto. O ancora Smash It, un gioco il cui obiettivo è quello di distruggere tutto quello che si trova nel corso dei livelli che si affrontano.

Quiz e giochi da tavolo

Ma tanti, tantissimi sono ancora legati ai vecchi quiz in tv e soprattutto ai giochi che una volta si facevano con gli amici attorno a un tavolo. Monopoly, Taboo, Trivial Pursuit sono solo alcuni dei nomi delle app che hanno trasposto in digitale veri must dell’intrattenimento a casa. Senza dimenticare i quiz a cui si assisteva, e si assiste ancora oggi, in tv come l’Eredità e Chi vuol essere milionario?, quest’ultima addirittura a bordo dei sistemi di intrattenimento delle Bmw. Giochi che si conoscono e gli utenti apprezzano anche in formato digitale su app.