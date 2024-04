Razer: presentate le nuove BlackShark V2 Pro

Razer BlackShark V2 Pro per PlayStation e XBOX: Le leggendarie cuffie per gli E-Sport riprogettare per i gamer competitivi su console

Razer ha annunciato il lancio delle nuove cuffie da gioco Razer BlackShark V2 Pro per PlayStation e Xbox. Progettate per offrire un’esperienza di gioco competitivo su console senza precedenti, con un mix perfetto di comfort, reattività nei tornei e qualità audio eccellente. Queste cuffie, basate sul successo delle celebri Razer BlackShark V2 Pro per PC, sono state appositamente rielaborate per soddisfare le esigenze degli esport su PlayStation e Xbox, Garantendo un audio preciso, una chiarezza vocale impeccabile, una lunga durata della batteria e un comfort duraturo.

Dettagli sulle nuove Razer BlackShark V2 Pro

Le Razer BlackShark V2 Pro per console sono state realizzate in collaborazione con professionisti degli esport come Hakis (Alliance) e Shotzzy (OpTic Gaming). Sono dotate del microfono Razer HyperClear Super Wideband, che offre una qualità vocale ad alta definizione e di livello professionale. Questo microfono removibile cattura i dettagli nella voce dei giocatori con una gamma di frequenze più ampia, garantendo una comunicazione chiara e naturale durante le sessioni di gioco. Inoltre, le cuffie sono equipaggiate con driver TriForce Titanium da 50 mm e profili audio preimpostati. Calibrati dai giocatori di esport, che permettono di sperimentare un audio chiaro e preciso, offrendo un vantaggio competitivo durante le partite.

Le cuffie BlackShark V2 Pro per PlayStation e Xbox sono pre-caricate con profili audio dedicati per giochi come Apex Legends, Call of Duty e Fortnite. Consentendo ai giocatori di immergersi completamente nel suono del gioco. I giocatori su Xbox possono anche regolare facilmente il bilanciamento dell’audio di gioco e chat direttamente sulle cuffie, senza la necessità di utilizzare ulteriori software.

Nick Bourne, responsabile della divisione Console, Mobile e Streaming di Razer, ha sottolineato l’importanza delle BlackShark nel mondo degli esport e degli hardcore gamer. Affermando che le nuove versioni per console sono state sviluppate in collaborazione con giocatori professionisti per garantire prestazioni ottimali.

Tecnologia Razer Hyperspeed Wireless

Le cuffie sono dotate della tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, una connessione wireless a 2,4 GHz leader nel settore. Questa offre prestazioni elevate, bassa latenza e un audio perfettamente sincronizzato con il gioco. Grazie al Bluetooth integrato e al controllo SmartSwitch on-device di Razer, i giocatori possono passare senza problemi dalla connessione a 2,4 GHz a quella Bluetooth direttamente sulle cuffie.

Il design ultraleggero delle BlackShark V2 Pro, con un peso di soli 320 grammi, offre un comfort eccezionale durante le lunghe sessioni di gioco. L’archetto è dotato di un cuscinetto morbido e privo di pressione, progettato per offrire un supporto ottimale senza compromettere il comfort, anche durante le maratone di gioco. I morbidi cuscinetti in memory foam garantiscono una cancellazione passiva del rumore, permettendo ai giocatori di essere immersi completamente nel suono del gioco senza distrazioni.

Le cuffie BlackShark V2 Pro per console non offrono soltanto un audio eccezionale e un comfort superiore. Infatti hanno anche una batteria di lunga durata, fino a 48 ore su console e 70 ore su PC, insieme a un microfono innovativo e un audio cristallino. Queste caratteristiche le rendono un punto di riferimento nel mondo delle cuffie da esport per console.

Disponibilità e prezzi delle nuove Razer BlackShark V2 Pro

Le cuffie Razer BlackShark V2 Pro sono disponibili al prezzo di €219.99 per la versione PlayStation e Xbox. Sia sul sito web ufficiale di Razer che presso i rivenditori autorizzati. Inoltre, è disponibile anche una versione White Edition per entrambe le console, sempre al prezzo di €219.99. Le cuffie Razer BlackShark V2 X, progettate per PlayStation e Xbox, sono disponibili al prezzo di €59.99. Possono essere acquistate sul sito web di Razer, presso il RazerStore e presso i rivenditori autorizzati.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove Razer BlackShark V2 Pro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).