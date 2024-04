Marco Ilardi e l’importanza dei knowledge panel di Google

Scopriamo insieme a Marco Ilardi, in questo articolo dedicato, l’importanza attuale dei knowledge panel di Google

In questo momento storico, dove la prima impressione di un marchio si forma online e con l’avvento dell’intelligenza artificiale che tende ad influenzare i risultati di ricerca in modo significativo, la presenza e la visibilità su piattaforme come Google diventano essenziali per la credibilità e l’autorità di un’azienda.

I Knowledge Panel di Google, spesso trascurati, sono diventati un potente strumento per migliorare la brand reputation.

Che cosa sono i Knowledge panel di Google?

I knowledge panel di Google sono degli snippet che si attivano automaticamente quando l’utente effettua una ricerca cui risponda la presenza di una entità digitale che sia una persona una azienda o un prodotto.

Lo snippet, detto anche pannello informativo, compare alla destra dei risultati di ricerca e spesso anche con alcuni caroselli al di sotto della barra di ricerca prima del primo risultato organico.

Per comprendere meglio questo fenomeno, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Marco Ilardi, imprenditore digitale e CEO di Micropedia, esperto di brand marketing e dei knowledge panel di Google, che ci ha fornito un’analisi approfondita dell’importanza di questi elementi nella strategia di marketing.

Buongiorno, Marco. Grazie per averci dedicato del tempo. Partiamo dalla base: cosa rappresentano i Knowledge Panel di Google per le aziende e perché sono così importanti?

Buongiorno a voi, e grazie per l’opportunità. I Knowledge Panel di Google sono essenzialmente una vetrina digitale che Google offre alle entità ritenute affidabili e di rilievo. Quando un’azienda o un personaggio pubblico appare in questi pannelli, Google sta implicitamente comunicando: “Io mi fido di questa entità”.

Questo non solo aumenta la visibilità ma, secondo recenti studi, può incrementare le conversioni dei clienti fino al 15%.

Viviamo in un’epoca in cui la fiducia è tutto. Prima di avvicinarsi a un marchio, il primo riflesso dei consumatori è cercare informazioni su Google. Se quello che trovano è un Knowledge Panel, con informazioni strutturate, credibili e coerenti, la loro fiducia nel processo di acquisto aumenta significativamente.

Interessante. Come può un’azienda lavorare per ottenere un Knowledge Panel su Google? Esiste una strategia specifica?

Come ho spiegato in un approfondito articolo su mio blog, ottenere un Knowledge Panel di Google è il risultato di una combinazione di fattori, principalmente legati alla credibilità online e alla presenza autoritativa in una specifica nicchia. La chiave è costruire e mantenere una presenza digitale forte e coerente, che comprenda un sito web ottimizzato per i motori di ricerca, profili sui social media attivi e ricchi di contenuti di valore, pubblicazioni su siti autorevoli e, ovviamente, una gestione attenta delle recensioni online.

Tutto ciò contribuisce a costruire quella “fiducia” che Google cerca quando decide di attribuire o meno un Knowledge Panel a un’entità.

Ovviamente ci sono alcune tecniche e strategie per educare gli algoritmi del knowledge graph di Google affinché corroborino le informazioni attivando il pannello di conoscenza. Fa parte dei servizi che offro alle aziende e non serve assolutamente come molti credono una pagina Wikipedia per fare tutto questo.

Quindi, potremmo dire che i Knowledge Panel rappresentano una sorta di “bollino di fiducia” digitale da parte di Google. Qual è l’impatto di questi pannelli sulla percezione del marchio da parte dei consumatori?

Assolutamente. I Knowledge Panel funzionano come un sigillo di approvazione. Quando i consumatori vedono che Google ha riconosciuto un marchio al punto da dedicargli un pannello informativo dedicato, la percezione di quel marchio cambia.

Non si tratta più solo di un’entità che cerca di vendere qualcosa, ma di un leader riconosciuto nel suo settore.

Questo influisce profondamente sul processo decisionale dei consumatori, che sono più inclini a fidarsi e, di conseguenza, a scegliere i prodotti o i servizi di quella marca.

In conclusione, quali consigli darebbe alle aziende che aspirano a migliorare la loro brand reputation attraverso i Knowledge Panel?

Il mio consiglio principale è di concentrarsi sulla costruzione di una presenza online autorevole e di alta qualità. Ciò implica un impegno costante nel produrre contenuti rilevanti, nel mantenere una presenza attiva sui canali social, e nel cercare opportunità per ottenere pubblicazioni su piattaforme esterne autorevoli.

Molto importante è anche il fatto che le informazioni siano sempre coerenti e verificate su tutti i canali social e sulle business directory.

Infine, è fondamentale monitorare e gestire attivamente la propria reputazione online, rispondendo in modo professionale a recensioni e feedback. In definitiva, la costruzione di una solida reputazione digitale richiede tempo, dedizione e una strategia ben pianificata. Ma i benefici, come dimostrato dai Knowledge Panel, possono essere significativi.

