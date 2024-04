Xbox Series S, offerta Amazon per gli amanti del digitale!

La Xbox è una delle console più amate della storia dei videogiochi, ormai è un dato di fatto. Ma se non vi importa avere la copia fisica di un titolo, allora l’offerta Amazon sulla Xbox Series S è quello che fa al caso vostro!

Cari amanti del mondo dei videogiochi e cari fedeli del mondo Microsoft, prestate ben attenzione. Ci sono molti aspetti da considerare nel momento di acquisto di una nuova console, a volte bisogna anche rinunciare ad alcuni aspetti. Ma se vi interessa solo giocare e non vi importa avere i titoli in formato fisico, allora potete acquistare tranquillamente l’Xbox Series S in offerta su Amazon! Anche se non ha un lettore disco, per il prezzo ridotto che ha ne vale davvero la pena, per non parlare dell’enorme catalogo dei titoli Xbox sul Game Pass, che compensano molto la mancanza del lettore! Se quindi non vi fa alcuna differenza, anzi, magari preferite pure il gioco digitale, allora non fatevi sfuggire questa occasione. Su Amazon la trovate a soli 269 euro invece di 300 euro! Insomma, questa è una delle console più economiche.

Per accedere all’offerta dovete soltanto cliccare sul box Amazon qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Xbox Series S Arriva la nuova Xbox Series S, la console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario

L’Xbox Series S è l’offerta Amazon per chi predilige il digitale

Dunque, la versione small della Xbox Series X ha praticamente le stesse potenzialità e funzionalità della sorella più grande. Le uniche cose che cambiano sono le dimensioni, che in realtà potrebbe essere anche una cosa comoda per chi ha poco spazio in camera, e la mancanza del lettore Blue-Ray, questo significa che potrete giocare ai titoli soltanto scaricandoli dallo store Microsoft. Ma per il resto ha tutto quello che ha la Serie X, ovvero 60 FPS stabili, ovviamente sempre con i titoli che li supportano, il ray-tracing e ovviamente l’immancabile Xbox Game Pass, con il quale potete giocare a migliaia di titoli Microsoft e non, semplicemente pagando un abbonamento mensile o annuale, in base alla vostra scelta.

Se quindi non è fondamentale per voi avere la forma fisica dei titoli che volete acquistare e, soprattutto, se volete risparmiare, la Xbox Series S è il miglior compromesso che potete trovare in fattore di qualità/prezzo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte molto interessanti e imperdibili come questa e molto altro.