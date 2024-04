Nel corso degli anni il Marvel Cinematic Universe è diventato uno dei franchise più amati della storia del cinema. Uno dei personaggi più amati di questo universo cinematografico è Capitan America e vogliamo elencarvi l’ordine cronologico dei film dove appare, nel caso vogliate recuperarli!

Parliamoci chiaro, quando si parla di Marvel Cinematic Universe si parla di un universo enorme, con tantissime storie e tantissimi film (abbiamo quasi raggiunto la soglia dei 30). Per avere un quadro completo bisognerebbe guardarli tutti, ma se volete recuperare soltanto la storia di un singolo personaggio, in questo caso Capitan America (merito soprattutto di Chris Evans). Il personaggio ha una delle storie più interessanti e allo stesso tempo drammatiche dell’MCU, con la sua uscita di scena in Avengers Endgame, che abbiamo analizzato nella nostra recensione. Siamo precisi però, qui si parla solo di Steve Rogers, dalla lista quindi sarà esclusa la miniserie televisiva Falcon & The Winter Soldier. Iniziamo!

Capitan America: Il primo Vendicatore | Capitan America: ecco l’ordine cronologico dei film dove appare!

Il personaggio di Steve Rogers lo vediamo per la prima volta in Capitan America: Il primo Vendicatore. In questo film nasce la leggenda e il gracile e debole Steve Rogers prova che per essere un buon soldato non bastano i muscoli, ma bisogna avere un gran cuore. Questo è quello che il primo Vendicatore dimostra al mondo, dando prova del suo coraggio e della sua bontà d’animo, mettendo al primo posto la vita degli altri a discapito della sua. Qui Steve da vita alla leggenda, diventa il primo super soldato e dimostra al mondo che l’organizzazione nazista chiamata Hydra non la farà franca e che il loro leader, il Teschio Rosso, non l’avrà vinta.

The Avengers | Capitan America: ecco l’ordine cronologico dei film dove appare!

Ora arriviamo al punto forte, un altro film che è diventato un cult e ha fatto la storia. Parliamo di The Avengers, il primo film crossover della storia dove prendono personaggi da storie diverse e li riportano in un unico film. In The Avengers, Steve Rogers si risveglia nel ventunesimo secolo, dopo aver salvato il mondo dall’Hydra, e diventa il leader degli Avengers, un “gruppo di persone straordinarie”. In questo film Steve si mette alla guida di Iron Man, Hulk, Thor, Vedova Nera e Occhio di Falco contro un nemico comune: Loki, direttamente dal primo film di Thor. Gli eroi dovranno collaborare insieme per sconfiggere il Dio dell’Inganno e salvare la Terra dalla schiavitù.

Captain America: The Winter Soldier | Capitan America: ecco l’ordine cronologico dei film dove appare!

Dopo gli eventi di The Avengers, qualcosa di strano sta accadendo all’interno dell’organizzazione S.H.I.E.L.D. Questo è, a detta di molti, uno dei migliori film dell’MCU, poiché questo film ha alcune delle migliori coreografie di combattimento mai viste nel franchise. In questo film Steve si ritroverà a collaborare con Vedova Nera e Nick Fury contro una minaccia interna all’organizzazione. Qualcuno infatti sta facendo la spia interna e l’Hydra è entrata all’interno di nascosto. Capitan America dovrà collaborare con i suoi alleati per scoprire chi sono gli infiltrati, nel mentre deve affrontare un nemico che nasconde un passato oscuro: il Soldato d’Inverno.

The Avengers: Age of Ultron | Capitan America: ecco l’ordine cronologico dei film dove appare!

Torniamo ora nella squadra degli Avengers, con una minaccia che i nostri eroi non avevano mai affrontato prima. Tony Stark, stanco di intervenire attivamente nella salvezza del mondo, decide di creare un’intelligenza artificiale in grado di proteggere la Terra ed eliminare qualsiasi minaccia sia troppo pericolosa per il pianeta. Nasce così Ultron, che però inizia a vedere come minaccia tutta la razza umana. Combinato il guaio, Steve tornerà ancora una volta a guidare la squadra contro l’androide Ultron, che nel frattempo ha creato un’intera rete chirale dove ha diffuso la sua coscienze in altri suoi simili. Questa sarà una minaccia ancora più grande di quella rappresentata da Loki.

Capitan America: Civil War | Capitan America: ecco l’ordine cronologico dei film dove appare!

Questo è un altro film che ha creato un altro caso mediatico famoso che ha fatto parlare molto di sé e ha segnato un capitolo della storia dell’MCU, parliamo di Capitan America: Civil War. Questo è un film che ha diviso il pubblico, nel senso che c’erano persone che tifavano per Steve e altre che invece tifavano per Tony, creando così il famoso hashtag ai tempi #WhosSideAreYouOn? Il punto focale di questo film sono gli accordi di Sokovia, che hanno portato gli eroi a dividersi. Chi decide di aderire per permettere al governo di limitare i danni durante gli interventi degli eroi, come nel caso di Tony Stark, e chi invece non si fida del governo e preferisce continuare ad operare in totale libertà, diventando un fuorilegge, come Steve Rogers. I due hanno portato a creare due schieramenti e ad introdurre nuovi eroi mai visti prima, chi prende le parti di Capitan America e chi le parti di Iron Man.

Avengers: Infinity War | Capitan America: ecco l’ordine cronologico dei film dove appare!

Arriviamo ora a parlare di un altro film che ha fatto la storia della Marvel, quello che ci piace definire come l’inizio della fine. Parliamo ovviamente di Avengers: Infinity War. Dopo gli eventi di Civil War, Steve Rogers è sparito dai radar e ha deciso di abbandonare lo scudo di Capitan America dopo lo scontro contro il suo amico Tony Stark. Nel frattempo arriva la più grande minaccia che l’universo abbia mai visto, Thanos. Il Titano ha un obiettivo: trovare le sei gemme dell’infinito per sterminare metà popolazione. Thanos è diventato il miglior villain dell’MCU, con una sua filosofia, per rendere il mondo un posto migliore. Vuole infatti “salvare il mondo” sterminando il 50% di tutti gli esseri viventi per la mancanza di risorse. Gli Avengers, in questo film, sono separati, cosa che li metterà in grosse difficoltà.

Avengers Endgame

E ora arriviamo al gran finale, l’ultimo film in cui è apparso il nostro amatissimo Steve Rogers. Dopo gli eventi di Infinity War, Steve si ritrova a vivere in un mondo dove molte cose sono cambiate e dove la squadra degli Avengers è ancora separata dopo un tragico evento. Per rimediare a questo, però, gli Avengers decideranno di riunirsi, con Tony che perdonerà Steve per quanto accaduto in Civil War. Gli eroi, così, si ritroveranno di nuovo uniti a viaggiare nel tempo per rimediare a degli errori che non dovevano essere commessi e stavolta fermare Thanos una volta per tutte.

