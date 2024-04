TEAMGROUP: presentata l’unità SSD portatile T-CREATE CinemaPr P31

TEAMGROUP lancia l’unità SSD esterna portatile T-CREATE CinemaPr P31, che consente la creazione di contenuti attraverso l’innovazione avanzata

T-CREATE, il marchio creatore del principale fornitore di memorie TEAMGROUP Inc. ha lanciato oggi la serie di prodotti T-CREATE CinemaPr, pensata appositamente per le riprese. Con la versatilità in mente, la linea di prodotti è stata meticolosamente progettata per soddisfare le diverse esigenze degli utenti professionali. Il logo CinemaPr è ispirato ai pixel e consiste in nove quadrati con un quadrato rosso strategicamente posizionato nell’angolo in alto a destra che rappresenta ingegnosamente “REC”. Questo concetto incarna la registrazione continua e la conservazione di ogni prezioso fotogramma. Consentendo la creazione di contenuti con riprese in tempo reale, editing e tecnologia all’avanguardia.

Dettagli sulla nuova unità SSD T-CREATE CinemaPr P31

Il primo prodotto presentato della serie T-CREATE CinemaPr è il T-CREATE CinemaPr P31 Portable External SSD. Pensato per fotografi e videografi professionisti, questo prodotto è progettato per integrarsi perfettamente con le gabbie professionali per fotocamere, reflex digitali e smartphone. Presenta un design innovativo brevettato con 12 fori per le viti (compatibile con le gabbie standard con fori da 1/4″) e viene fornito con un set di viti.

Questo design innovativo elimina i vincoli dei tradizionali design dei punti di chiusura, consentendo una facile installazione sulle gabbie professionali. Dotata di un’interfaccia USB Type-C, l’unità SSD esterna portatile CinemaPr P31 vanta una velocità di trasferimento massima di 2.000 MB/s. Garantendo l’archiviazione senza sforzo di file di grandi dimensioni in vari formati di codifica per consentire ai creatori di catturare ogni momento con dettagli straordinari.

Caratteristiche

Brevetto della tecnologia di raffreddamento al grafene con eccellente conduttività termica per prestazioni di trasmissione stabili

con eccellente conduttività termica per prestazioni di trasmissione stabili Portabilità leggera: con un peso di soli 97 grammi, CinemaPr P31 è il più leggero della sua categoria

Certificazione IP67 impermeabile e antipolvere: involucro in lega di alluminio per una resistenza e una durata comprovate, progettato per ambienti difficili

involucro in lega di alluminio per una resistenza e una durata comprovate, progettato per ambienti difficili Compatibile con iPhone 15 Pro/Pro Max per riprese e registrazioni video/foto.

per riprese e registrazioni video/foto. Supporta l’archiviazione istantanea di video/foto ad alta risoluzione FULL HD/4K/6K/8K.

Fino a 4 TB di capacità, in grado di memorizzare circa 400 minuti (circa 6 ore e 40 minuti) di file RAW 8K.

La CinemaPr P31 presenta anche un accento rosso sulla linguetta del connettore Type-C, che rispecchia il punto rosso “REC” che indica la registrazione in corso. L’intricato design visivo riflette la raffinatezza professionale dei suoi utenti e dimostra l’impegno di TEAMGROUP per l’eccellenza del prodotto. Ciò attraverso una meticolosa attenzione ai dettagli, con un’elevata efficienza, una grande capacità, stabilità e un design elegante che soddisfa le esigenze degli utenti professionali.

Nuova SSD T-CREATE CinemaPr P31: sostenibilità e materiali riciclabili

Nell’era dei creatori di contenuti, TEAMGROUP si impegna a guidare il settore con tecnologie avanzate e design innovativi. Inoltre, TEAMGROUP dà la priorità alla sostenibilità incorporando materiali riciclabili e a basse emissioni di carbonio nelle sue confezioni, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda verso pratiche di design sostenibili. Il debutto mondiale dell’unità SSD esterna portatile T-CREATE CinemaPr P31 è previsto per la metà di aprile in Nord America, Australia e Giappone e sarà disponibile per l’acquisto sui principali siti web di fotografia.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità di casa TEAMGROUP? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).