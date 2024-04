Xbox Series X: l’offerta Amazon la rende ancora più accessibile!

Se siete amanti dei videogiochi e state cercando di entrare finalmente in questa benedetta next gen, corre in aiuto Amazon con la sua offerta sulla Xbox Series X, ad un prezzo che non potete lasciarvi sfuggire!

Quando si tratta di acquistare una console ci sono tante cose da considerare e la prima cosa che si guarda è ovviamente il prezzo. Ma per questo non c’è problema, spesso e volentieri ci sono molte offerte per tutti gli appassionati di videogiochi che aspettano di acquistare una nuova console per divertirsi con i titoli di ultima generazione. Il motivo per cui ci sentiremmo di acquistare la console di Microsoft è il vasto catalogo di titoli che ha, in streaming e in cloud gaming, grazie al Gamepass, su cui potete trovare dei grandissimi titoli. Ora sappiate che la Xbox Series X potete trovarla in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo, ovvero soli 420 euro, invece del prezzo standard di 550 euro, parliamo quindi di 130 euro di risparmio. Un’offerta da non perdere!

Per accedere all’offerta non dovete fare altro che cliccare sul box Amazon qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Xbox Series X Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre; Esplora nuovi mondi con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, DirectX Raytracing, un'unità SSD personalizzata e il gioco in 4K

Xbox Series X, finalmente l’offerta Amazon che i videogiocatori aspettavano!

Ci sono tanti motivi per cui bisogna acquistare questa console, ma risponderemo con una sola parola: Game Pass. Il punto forte della console di Microsoft è proprio il suo immenso catalogo di titoli a cui potete giocare quando e quanto vi pare. Ma non solo, spesso i nuovi titoli vengono pubblicati istantaneamente nel catalogo di cloud gaming lo stesso giorno dell’uscita. Motivo per cui acquistare questa console significa avere migliaia di videogiochi a portata di mano, pagando semplicemente un abbonamento mensile o annuale a vostra scelta. Per non contare poi i caricamenti rapidissimi, i tempi di attesa sono quasi nulli e ci sono 60 FPS stabili, almeno con i giochi che lo supportano.

Se quindi preferite piuttosto avere tantissimi titoli a portata di mano di ogni genere e giocare con 60 FPS stabili o con il ray-tracing, allora questa console è perfetta. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili e molto altro.