Recensione MLB The Show 24: strategie nel diamante

Come ogni anno Sony San Diego se ne esce fuori con il consueto MLB The Show 24, titolo sportivo e simulativo del baseball americano e questa ne è la nostra recensione

Da ormai qualche anno MLB The Show è l’unica proprietà intellettuale che si dedichi unicamente alla rappresentazione dello sport del baseball. Non stupisce, dunque, che i fan della disciplina attendano con trepidazione il titolo sportivo di Sony San Diego e cerchino in esso un’esperienza veridica e simulativa, capace, insomma, di restituire le sensazioni di una vera partita. Tuttavia, sviluppare un titolo del genere è un lavoro estremamente complesso. Non soltanto il baseball è forse lo sport più difficile da rendere in forma videoludica, ma è necessario trovare il giusto equilibrio tra realismo ed accessibilità, opera assolutamente non facile.

L’opera in esame è inoltre protagonista di una particolare circostanza. Destino vuole che l’MLB abbia richiesto espressamente a Playstation di pubblicare il titolo su tutte le console concorrenti. Per quanto strano, quello che a tutti gli effetti è un first party sarà disponibile su tutte le piattaforme. E non finisce qui perché MLB The Show 24 approderà anche sul folto catalogo di Xbox Game Pass. Ma ora bando alle ciance ed indaghiamo la nuova fatica dello studio californiano.

Alla ricerca di un fuoricampo | Recensione MLB The Show 24

Divideremo l’analisi del ricco gameplay di MLB The Show 24 in tre parti. La prima sarà dedicata alla battuta, la seconda al pitching mentre la terza a ciò che concerne le restanti caratteristiche. In apertura è necessario esaltare la grande ricchezza di opzioni disponibili per quanto concerne ogni singolo gesto in campo. Ad esempio il battitore potrà scegliere tra ben tre opzioni le quali plasmano totalmente l’azione e si adattano alle esigenze di ogni singolo giocatore. Si può decidere di avere pieno controllo sul posizionamento della mazza tramite il movimento di un indicatore oppure scegliere solamente la direzione verso la quale mirare. Infine, si può delegare tutto al gioco e concentrarsi sul tempismo, più che mai essenziale per andare a segno.

Ogni decisione ha, tuttavia, la sua conseguenza e minori sono le responsabilità pad alla mano minore è il controllo sull’azione. Consigliamo ai neofiti, presa dimestichezza con le varie dinamiche, di passare ad impostazioni meno guidate ma più efficaci. Inoltre, il feeling delle collisioni nonché la fisica che le guida ci sono apparsi implementati con precisione notevole, sebbene appaia troppo facile colpire la palla. Ciò è comprensibile, in quanto capace di aumentare la partecipazione dei giocatori ma stona con l’idea di realistica simulazione.

Troppo elevata è, inoltre, la possibilità che la palla assuma traiettorie verticali e prevedibili, rendendola facile preda dei vari esterni, di cui parleremo dettagliatamente in seguito. Tutto sommato, però, impersonare il ricevitore non è sgradevole e le varie impostazioni di camera sottolineano agilmente l’azione. Il tutto è ribadito da un sonoro celestiale che restituisce l’atmosfera degli stadi ed i rumori dei vari colpi.

Strikeout | Recensione MLB The Show 24

Il pitching appare a prima vista come una porzione di gioco assai più monotona rispetto alla battuta. Effettivamente, nonostante la straordinaria adattabilità del gameplay, esso ci è apparso decisamente meno coinvolgente rispetto al resto del gioco. Come lanciatori avrete l’onere di decidere come scagliare la palla e con quale tempismo. Il secondo dettaglio è legato ad una folta serie di impostazioni che sarebbe inutile elencare tutte. Vi basti sapere che sono sufficienti a far fronte alle richieste di ognuno e completano un titolo già ricchissimo di possibilità in questo senso.

Tuttavia, data la grande facilità con cui si colpisce la palla, maggiore anche rispetto al precedente capitolo, le fasi di pitching possono protrarsi per tempi troppo lunghi finendo per annoiare. Ciò è particolarmente evidente nelle partite dedicate solamente a tale mansione (per esempio quelle giocate con lanciatori specializzati) che risultano sottotono rispetto agli incontri consueti. Ciò non significa che le fasi di lancio siano totalmente da bocciare o profondamente malfatte. Stiamo parlando di dettagli e sebbene non raggiungano alte vette restano comunque più che sufficienti. Anche qui affidarsi alla sorte è una strategia perdente e conviene usare impostazioni più libere per ottenere i migliori risultati.

Ad onor del vero alcune delle possibili rese nel gameplay del pitching ci sono sembrate eccessivamente complesse, più ludiche che efficaci e soprattutto troppo pericolose da adottare in partita. Fiore all’occhiello della produzione è invece la grandissima varietà dei giocatori in campo. Ogni pitcher possiede una selezione di lanci e velocità degli stessi modellate secondo le reali capacità del giocatore. Così diviene vitale anche conoscere le tecniche dell’elemento prescelto, aggiungendo notevole brio al gameplay e rendendo ogni squadra differente ed unica da giocare.

Il trionfo della tattica | Recensione MLB The Show 24

MLB The Show 24 non è basato solo sulla precisione ma richiede anche un sufficiente apporto di acume tattico per guidare l’azione in campo. A necessitare di ciò in particolare sono il movimento tra le basi e la difesa, che mettono a dura prova l’attenzione del giocatore e richiedono una rapida analisi delle circostanze. Tali porzioni sono state ritoccate notevolmente dal team californiano che ha inserito elementi interattivi in ciò che lungamente era stato delegato all’IA. In attacco si potrà decidere se avanzare, fermarsi o rientrare nella base precedente. Inoltre è disponibile la possibilità di tuffarsi qualora si guidi un giocatore singolo. Sebbene il lavoro svolto sia encomiabile avremmo desiderato maggiore reattività in questo settore che appare piagato da qualche delay di troppo.

Le ricezioni della palla in volo vengono espresse tramite dei QTE che sebbene ineleganti sono anche la sola modalità di convertire efficacemente l’azione. Ciò non vale nelle partite ove si controlla l’intera squadra. In esse basta la pressione di un tasto per spedire la palla verso la base desiderata senza necessità di altri input umani. L’elemento maggiormente ponderato che è l’atto di decidere verso chi e quando lanciare rappresenta, forse, una delle caratteristiche migliori del titolo che così diviene più profondo e maggiormente simile ad una partita effettiva. Dispiace, tuttavia, constatare che gli esterni siano dotati di velocità proibitive e coprano distanze lunari in una manciata di secondi. Non stupitevi, allora, se un vostro colpo magistrale, verrà preso al volo con tuffo rocambolesco, a causa di quella che una mancanza atavica dell’opera di Sony San Diego

Coronare il sogno | Recensione MLB The Show 24

La nuova fatica di Sony San Diego è ricchissima in termini di modalità di gioco. Tra queste una delle più popolari è “Road to the Show”, ossia una classica carriera giocatore. Essa vi vedrà portare un personaggio, creato con un editor striminzito o direttamente tramite scan facciale, dalle divisioni minori fino all’MLB. Innanzitutto la narrazione del percorso del protagonista è terribilmente monotona e delegata ad una serie di filmati piuttosto statici e a dialoghi di deprimente banalità. Certo non ci si aspettava granché, tuttavia la resa finale è addirittura inferiore ai nostri cauti pronostici. Rimane, tuttavia, una modalità interessante ed estremamente longeva, capace di intrattenere a lungo chiunque voglia cavalcare verso la lega maggiore.

Se scendere in campo non fa per voi ma desiderate sedervi sugli scranni che contano, ecco ritornare la modalità Franchise. Essa è a nostro avviso una delle più riuscite, in quanto permette di decidere con straordinaria precisione quanto giocare personalmente e quanto lasciare alla simulazione. Potrete concentrarvi sugli inning finali di un match oppure partire dall’inizio o addirittura lasciar fare tutto al gioco e limitarvi sull’aspetto gestionale. Sottolineiamo come per giocare al meglio la suddetta campagna sia necessario avere una basilare conoscenza del gergo tecnico che raramente viene spiegato ed è necessario per svolgere correttamente acquisti e scambi.

Mal riusciti sono i draft, momenti topici nella stagione del baseball americano. Questi vengono, innanzitutto, introdotti da filmati con una compressione spaventosa e dalla scarsa definizione, quindi gestiti in maniera poco immediata e difficile da comprendere. Questo è generalmente un problema che riecheggia in tutta la produzione Sony che non brilla affatto per intuitività ed ergonomia dei menù. Ciò è un peccato in quanto lo sport prescelto richiede notevole microgestione che gioverebbe di interfacce meno confusionarie.

Dinastia di diamante | Recensione MLB The Show 24

Ritorna, come ogni anno, Diamond Dynasty, corrispettivo del celeberrimo Ultimate Team di Electronic Arts. Alla stregua della modalità presente in EA FC, anche questa è costellata da luci ed ombre, forte di un senso notevolissimo di progressione ma piagata da pratiche predatorie sul fronte monetario. Innanzitutto elogiamo la notevole ricchezza di approcci disponibili all’interno di questa parte del gioco, da scontri classificati online a partite in singolo fondate sulla conquista strategica di piazzeforti all’interno di mappe. Il tutto è sostenuto dalla grande personalità dei giocatori sia in pitching sia in battuta che rendono ogni carta unica e dotata di caratteristiche singolari.

Il grande problema è quello che affligge tutte le produzioni di questo genere: ossia le microtransazioni. Il dream team che molti desiderano ottenere è, infatti, celato oltre centinaia di ore di gameplay oppure altrettanto denaro sonante. Gli obbiettivi che consentono di ampliare il proprio roster sono vincolati ad un grinding realmente compulsivo, che supera addirittura le nostre già pessime aspettative. Se si desidera velocizzare la faccenda ci sono numerosi acquisti in game che lo consentono. Riteniamo, a ragione, che nell’implementare una pratica ormai onnipresente ma ugualmente reprensibile, Sony San Diego si sia addirittura fatta prendere la mano. Anche dilapidando centinaia di euro si rischia di non ottenere nulla di realmente utile, ossia nessun giocatore che possa reggere fino all’endgame.

Infine, citiamo la modalità “Road to September” dedicata a coloro che amano “Franchise” ma non hanno tempo sufficiente da dedicarci. Essa permetterà di vivere i momenti topici della stagione per accumulare momentum positivo. Essa ci è apparsa un compromesso efficace tra lato gestionale e mero gameplay attivo, dunque, un’astuta idea da parte del team californiano.

Storie di gloria | Recensione MLB The Show 24

Migliore fra le modalità disponibili e fiore all’occhiello dell’intera produzione è “Storyline”, dove vengono raccontate la vicende dei più gloriosi giocatori ad avere mai calcato il diamante. Essa si divide in due porzioni la prima dedicata alla Negro League, l’altra alle vicende di Derek Jeter. Se quella su Jeter ci è apparsa lievemente sotto tono i racconti della lega parallela fondata dagli afroamericani per giocare ai tempi delle segregazione ci hanno nuovamente colpito. Essa, infatti, ritorna per la seconda stagione e canta le storie di atleti come Josh Gibson e Toni Stone, pioniera del baseball femminile. Queste narrazioni, snocciolate dalla potente voce di Bob Kendrick aprono uno spiraglio su un’epoca dimenticata sullo sfondo dei prodigiosi colpi di Babe Ruth in MLB.

Certo, le sfide interattive proposte non sono originalissime e ripetono alcune caratteristiche del gioco base. Ma l’approfondimento storico e l’abilità oratoria di Kendrick valgono, ugualmente, il prezzo del biglietto. Un lavoro discreto è stato fatto anche sulla resa dei filmati, che di certo superano gli orrori compressi dei draft e sciorinano foto d’epoca e momenti leggendari dello sport. Un plauso infine a quegli elementi chiaramente leggendari che sono apparsi intorno a giocatori del genere. Essi, sebbene non siano da prendere sul serio appaiono comunque intriganti e coinvolgenti e danno ai player dell’MLB un’aria quasi da santi medievali.

Arretratezza tecnica | Recensione MLB The Show 24

Arriva, purtroppo il momento delle note dolenti e questa volta sono veramente dolenti. Dal punto di vista tecnico e grafico MLB The Show 24 è incommentabile. Sony San Diego ha svolto un buon lavoro nella realizzazione degli stadi, che appaiono ricchi, vivaci e simili alla realtà. Ciò viene profondamente tarpato da una resa visiva pessima, con una mole poligonale insufficiente ed un’illuminazione decisamente irrealistica. Per fortuna almeno le performance sono accettabili, ad eccezione di Nintendo Switch, e mantengono sulla corrente generazione 60fps solidi e fissi.

I modelli facciali, invece, sono sovente irriconoscibili rispetto alla controparte reale, dotati di animazioni claudicanti e sprovvisti della sufficiente espressività. Ciò è particolarmente evidente in “Road to the Show” dove le fasi narrative si indeboliscono profondamente e mostrano modelli di scorsa generazione se non peggio. Ciò finisce per minare il coinvolgimento, più che mai essenziale in un titolo del genere. Notevolissimo, invece, il sonoro dove ogni rumore è perfettamente esaltato e dove lo schiocco dei colpi sottolinea l’azione in campo.

Finalmente la recensione è terminata