Bologna-Monza: dove vedere la partita?

Tutto pronto per il Saturday night, con una sfida che vale tanto per entrambe. Ma dove vedere Bologna-Monza? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati un punto fermo per questa nuova sfera del calcio. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa a sua volta tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò comporta sicuramente un vantaggio enorme per le società, che godono così di introiti e sponsor, ma dall’altro lato si dimostra un enorme problema per tifosi e utenti, che si trovano così costretti a cercare diverse informazioni sul palinsesto. Proprio per il motivo appena citato, l’articolo in questione vuole proporre una soluzione, spiegando dove vedere Bologna-Monza e analizzando le probabili formazioni.

La giornata 32 racconterà una sfida che può dire molto di più di quanto ci si aspetti, tra due compagini che vogliono continuare a fare bene.

Dove vedere Bologna-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al quarto posto con 58 punti, il Bologna viaggia a pieno regime e non smette di sognare ad occhi aperti un progetto che non è più tanto lontano. Gli emiliani non vogliono assolutamente rallentare il passo. In undicesima posizione con 42 punti c’è il Monza, ormai salvo e libero dalle paure. I brianzoli stanno giocando benissimo e vogliono continuare a scalare le gerarchie. Scopriamo allora dove poter vedere Bologna-Monza, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è ritagliata un posto rilevante all’interno del mondo del calcio. Attualmente solo DAZN riesce infatti a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si ha la possibilità di usare l’app da due dispositivi simultaneamente. Saranno dunque necessari pochi passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando alla questione Sky, la carta dei servizi si dimostra completamente diversa. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre match per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero calendario. Si aggiungono,a questo, anche le sfide delle squadre estere e gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altre discipline sportive, quali NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mensile mostra un costo di 14,99 €, occorreranno così trascorrere pochi attimi, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Si chiude il discorso piattaforme e si passa a quello che risulta essere il quesito principale: Bologna-Monza sarà trasmessa anche su Sky. La gara avrà inizio Sabato 13 Aprile alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Si rammenda di rifarsi ad una VPN per gestire al meglio le proprie uscite su internet.

Bologna-Monza, probabili formazioni

Gli emiliani e i brianzoli si sono spinti con incoscienza e coraggio, superando le loro aspettative.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric.

Regnerà l’equilibrio o una delle due farà meglio dell’altra? Diteci cosa ne pensate. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.