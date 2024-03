BLUETTI presenta il nuovo Power Station portatile AC200L in Europa il 13 marzo: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

BLUETTI, il principale innovatore nelle soluzioni energetiche sostenibili, è entusiasta di annunciare il prossimo lancio del suo ultimo prodotto, la Power Station portatile BLUETTI AC200L, pronta per conquistare il mercato europeo il 13 marzo. Progettato per rivoluzionare l’energia portatile, l’AC200L è una potenza di affidabilità, efficienza ed ecocompatibilità.

Potenza e durata ineguagliabili

Al cuore del BLUETTI AC200L si trova una robusta batteria al fosfato di litio di ferro da 2.048 Wh (LiFePO₄), garantendo longevità e sicurezza per oltre un decennio con più di 3.000 cicli di vita. Dotato di un formidabile inverter AC a onda sinusoidale pura da 2.400 W (7.200 W di picco), estendibile a 3.600 W in modalità Power Lifting, l’AC200L è pronto per gestire con facilità elettrodomestici ad alta domanda ed elettronica sensibile.

Capacità estensibile e ricarica rapida

L’AC200L può alimentare indipendentemente una macchina da caffè da 1.200 W, preparando circa 31 tazze di caffè fresco, e sostenere un frigorifero da 150 W per oltre 30 ore. Inoltre, supporta l’espansione della capacità tramite batterie aggiuntive come la batteria B230 da 2.048 Wh o due pacchi batteria B300 da 3.072 Wh. Questo aumenta la sua capacità a 4.096 Wh o 8.192 Wh, rispettivamente, prolungando la durata secondo le necessità.

Con una capacità di ricarica rapida da 2.400 W, l’AC200L può raggiungere una carica dell’80% dal muro in appena 45 minuti. In condizioni meteorologiche ottimali, completa una ricarica solare da 1.200 W in circa 2 ore, perfetta per le esigenze di alimentazione di backup e on-the-go.

Prese versatili e funzionalità intelligenti

L’AC200L vanta 10 prese per diverse esigenze di alimentazione, tra cui una porta DC da 48V per la ricarica della batteria della vita in camper quando abbinata al caricabatterie DC-DC opzionale BLUETTI D40, che può convertire l’alimentazione da 12V per la maggior parte dei dispositivi per camper. Inoltre, presenta una funzione UPS da 20 ms con quattro modalità per garantire un’alimentazione continua durante i black-out. Gli utenti possono regolare queste impostazioni e monitorare/gestire la batteria tramite l’app BLUETTI, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente.

BLUETTI introduce anche i modelli della serie P, che puoi esplorare nella pagina della serie P. Il BLUETTI AC200P L è la tua scelta ideale quando viaggi con il tuo camper. Con una capienza consistente da 2.304 Wh a 8.448 Wh e un output continuo da 2.400 W, può gestire qualsiasi dispositivo sulla strada, rendendo la tua vita all’aperto simile a una casa lontano da casa.

Dal 5 marzo al 25 marzo, BLUETTI ospita la sua Vendita di Primavera! Preparati per incredibili sconti su una selezione variegata di stazioni di alimentazione, con prezzi che semplicemente non puoi permetterti di trascurare. Stai attento per ulteriori aggiornamenti!

Informazioni su BLUETTI

Impegnata per un futuro sostenibile, BLUETTI ha inaugurato soluzioni di storage di energia verde accessibili sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI ha dato potere a oltre 100.000 famiglie africane nelle aree rurali, fornendo spazi abitativi ben illuminati e pari opportunità di apprendimento. Con un portafoglio di prodotti ampio e affidabile progettato per avventure, alimentazione di emergenza e vita fuori rete, BLUETTI continua a fare un impatto tangibile e positivo sulla riduzione della nostra impronta di carbonio a livello globale. Per ulteriori informazioni su BLUETTI e i suoi prodotti innovativi, visita il sito web di BLUETTI.

