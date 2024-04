Captain America: Brave New World, le prime scene al CinemaCon

Al CinemaCon di Las Vegas hanno mostrato di tutto e di più, ma quello che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato Captain America: Brave New World, che si è mostrato nelle prime scene del film

I fan del MCU che hanno avuto modo di partecipare al CinemaCon di Las Vegas hanno avuto la possibilità di vedere le prime scene di Captain America: Brave New World, film con protagonista Anthony Mackie nei panni dello storico personaggio e successore di Steve Rogers, Sam Wilson. Il film porterà avanti quella che è la genesi di Steve Rogers, o per meglio dire, il primo Capitan America, che abbiamo analizzato in questo episodio di Aperit-Hero. Il film è stato slittato più volte, soprattutto a causa del cambio di piani dell’MCU che Kevin Feige ha deciso di apportare in favore della qualità, producendo meno film. Infatti l’unico film del MCU che vedremo quest’anno sarà Deadpool 3.

Sam Wilson e il Generale Ross nelle prime scene di Captain America: Brave New World

Nelle scene che hanno presentato al CinemaCon vediamo il generale Ross, stavolta interpretato da Harrison Ford, che chiederà a Sam Wilson di riunire gli Avengers dopo la loro separazione. Successivamente vediamo lo stesso generale fare un discorso su un palco davanti a un pubblico, finché le casse non trasmettono delle interferenze di un villain misterioso, che ricordiamo ad interpretarlo sarà Seth Rollins. Il wrestler si ritroverà quindi ad interpretare il capo di un esercito di super soldati anarchici con i loro ideali, un movimento che seguirà la scia d’onda dei Flagsmashers visti nella serie tv The Falcon & The Winter Soldier. Nel film dovremmo vedere anche il generale Ross trasformarsi in Red Hulk. Nel finale vediamo Ross dire a Sam “non sei Steve Rogers” e lui risponde di rimando con “hai ragione, non lo sono”, imbracciando lo scudo di Capitan America.

Delle scene molto interessanti che sicuramente incuriosiscono i fan dell’MCU. Voi che ne pensate? Lo andrete a vedere? Diteci cosa ne pensate con un commento. Vi ricordiamo che il film uscirà il 14 febbraio 2025. Restate sintonizzati con noi per altre news dal mondo Marvel e tanto altro dal mondo del cinema!

