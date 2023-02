The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: svelato il costo del gioco!

Il costo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato svelato poche ore fa tramite una pagina web del sito di Nintendo. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sembra essere ormai alle porte, la data d’uscita, fissata per maggio si avvicina sempre di più e diverse informazioni iniziano a rimbalzare, con più frequenza, sui social e in generale online. Questa sera, inoltre, è previsto un nuovo Nintendo Direct in cui, probabilmente, avremo anche degli aggiornamenti relativi proprio a Zelda: Tears of the Kingdom, di cui, poche ore fa, è apparso il costo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: il costo sarà in linea con le altro esclusive

Sul sito web di Nintendo è apparsa una pagina del prodotto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e grazie a questo sappiamo che avrà un costo di 69,99 dollari. L’immagine del prodotto mostra anche il premio di Most Anticipated Game durante i The Game Awards 2022. Si tratta del sequel diretto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Breath of the Wild ha avuto un grande successo. Il 7 febbraio 2023, Nintendo ha annunciato che le vendite del gioco hanno superato i 30 milioni di unità in tutto il mondo.

Anche se non sappiamo ancora tutto di ciò che accadrà in Tears of the Kingdom, abbiamo visto alcuni frammenti dopo il suo annuncio. Avrà un formato open-world, proprio come Breath of the Wild, che permetterà di esplorare Hyrule fino a dove è possibile. Inoltre, sarà possibile viaggiare nei cieli. Questo amplierà notevolmente le possibilità di esplorazione di Link e aumenterà il tipo di caos che potrà causare. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento.

