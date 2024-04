Final Fantasy 7 Remake: l’ultimo capitolo potrebbe uscire tra 3 anni

Final Fantasy 7 Rebirth è un titolo davvero ottimo e questo ovviamente ha alzato molto le aspettative dei fan nei confronti del prossimo capitolo. Per il momento Square Enix non si è ancora espressa in merito, ma recentemente sono saltate fuori delle novità interessanti. A quanto pare infatti stando ad alcune informazioni presenti nel libro di Final Fantasy 7 Rebirth Ultimania, sembra che Square Enix speri di pubblicare l’ultimo capitolo della trilogia del remake entro 3 anni.

#FF7RUltimania

FF7 Remake Part 3 main story has already been completed, and Nomura thinks they will perhaps start voice recording in the near future.

He remarks that Kitase proposed an idea to him about “something” very important to include, even though it wasn’t in the… pic.twitter.com/sBqGJgcpnB

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 12, 2024