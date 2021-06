E3 2021: ecco il nuovo trailer di Shin Megami Tensei V con data d’uscita!

Dal palco dell’E3 2021, come già preannunciato da alcuni leak, giungono tramite il Nintendo Direct tutte le novità su Shin Megami Tensei V, nuovo capitolo della serie di Atlus

Ormai ci siamo. Ubisoft è andata, Xbox e Bethesda hanno fatto il loro egregio lavoro e Square Enix, come spesso accade, ci ha lasciati parecchio interdetti. Insomma, questo E3 2021 procede a passi da gigante e siamo ormai agli sgoccioli, con una delle conferenze più attese di quest’anno: il Nintendo Direct. Durante uno degli scorsi eventi “mini” tenuti dalla grande N, Atlus aveva presentato Shin Megami Tensei V, un titolo che gli appassionati della serie attendevano come i bambini aspettano Babbo Natale. Non abbiamo poi più avuto alcun dettaglio in merito, se non qualche giorno fa tramite un leak spaventoso del sito ufficiale che ha per errore caricato quel che probabilmente sarebbe dovuto essere svelato stasera. E infatti è proprio così.

Shin Megami Tensei V uscirà il prossimo 12 novembre in esclusiva Nintendo Switch e in uscita contemporanea mondiale. La protagonista è la classica studentessa dei titoli di Atlus che si ritrova in un sottomondo apocalittico, vessato dall’eterna lotta fra angeli e demoni, e pieno di mostri da combattere e da… arruolare fra le nostre fila. Vi lasciamo qua sotto il trailer di Shin Megami Tensei V mostrato nel corso del Nintendo Direct che sta andando in onda proprio ora.

Atlus invade il palco dell’E3 2021 con Shin Megami Tensei V

Le meccaniche di gioco sembrano essere rimaste praticamente le stesse della serie: combattimenti a turni, nemici da arruolare e da utilizzare nel corso delle battaglie e un sistema di combattimento basato sullo sfruttare le debolezze nemiche. Abbiamo potuto vedere anche qualche creatura nuova, oltre alle iconiche della serie, il tutto con uno stile grafico davvero interessante, sebbene sempre al livello dei titoli di Atlus. Niente di spaccamascella, insomma, ma tutto molto intrigante.

E questo è quanto per Shin Megami Tensei V dal palco dell’E3 2021. Che cosa ne pensate della serie di Atlus? Siete degli appassionati di SMT o Persona? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!