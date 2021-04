The Legend of Zelda Breath of The Wild 2: gli annunci di lavoro presso Monolith fanno riferimento al titolo?

Monolith sta assumendo nuovo per sonale per alcuni progetti: il pensiero non può che andare a The Legend of Zelda Breath of The Wild 2

Monolith Soft, la celebre software house proprietà di Nintendo, è probabilmente più famosa per la sua serie Xenoblade, i successori spirituali di Xenosaga, che era a sua volta un successore spirituale di Xenogears. Ciononostante lo studio in questione ha anche assistito altri studi Nintendo nei progetti più disparati. Tanto per fare qualche nome, Monolith ha fornito supporto per Breath of the Wild, Splatoon 2 e Animal Crossing: New Horizons e ora sembra ci sia qualche novità per la software house in questione (e la storica saga fantasy di Nintendo che ha per protagonista l’eroico Link). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Legend of Zelda Breath of The Wild 2: quanto dovremo aspettare prima dell’annuncio ufficiale?

Forse non sorprende che lo studio di cui vi parliamo abbia recentemente annunciato che stava assumendo per un “grande nuovo grande reparto” presso i suoi studi situati a Kyoto. Oltre a questo sono arrivati anche nuovi annunci di lavoro per 14 posizioni aperte in sei diversi ruoli. La società sembra elencare più di 50 aperture sul suo sito Web e, sebbene la maggior parte non sia collegata a nessun gioco, cinque sono elencate specificamente per The Legend of Zelda, che probabilmente si può leggere “Breath of the Wild 2“.

Monolith è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. L’espansione di Tokyo di recente apertura offre allo studio quattro sedi in tutto il Giappone, con circa 270 dipendenti suddivisi tra loro. Sono 50 in più rispetto allo studio dell’anno scorso. Se Monolith può completare l’attuale round di assunzioni, lo studio ospiterà probabilmente più di 300 persone.

Per quanto riguarda Breath of the Wild 2, probabilmente, dovremo aspettare un po’ ormai ci siamo rassegnati. Nintendo ha annunciato il gioco nel giugno del 2019, ma non abbiamo idea di quando uscirà e nel recente annuncio della remastered di Skyward Sword è stato riferito da Eiji Anouma in persona che ci sarà da attendere per quello che forse è attualmente il titolo più atteso della casa di Kyoto.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.