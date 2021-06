5 grandi serie di videogiochi da giocare oggi

Scegliere un gioco a cui giocare nel tempo libero può essere scoraggiante. Questo articolo vuole aiutarti suggerendoti alcune serie

Giocare ai videogiochi è un ottimo modo per ridurre lo stress e rilassarsi davvero durante il tempo libero. In effetti, è stato persino suggerito che giocare regolarmente ai videogiochi aiuta a migliorare la salute mentale e l’acutezza mentale, il che significa che i videogiochi possono fare bene, oltre che rilassare. Tuttavia, ci sono così tanti videogiochi sul mercato oggi che scegliere un gioco a cui giocare nel tempo libero può essere un compito scoraggiante. Questo articolo vuole aiutarti suggerendoti alcune serie di videogiochi che potrebbero piacerti.

Perché le serie di giochi?

Ci sono certamente tantissimi giochi incredibilmente divertenti oltre a quelli creati per le serie di giochi, come i giochi che troverai su www.vogliadivincere.it. Il vantaggio che hanno questi giochi serializzati è che hanno trovato abbastanza successo da giustificare la realizzazione di un gioco dopo l’altro. Ciò significa che queste serie sono di una certa qualità, per cui i giocatori continueranno a comprarne altre, il che significa che ci sono più giochi di alta qualità con cui un nuovo giocatore può ingaggiare la sua sfida. Ciò garantisce tantissimi contenuti piacevoli con cui mettersi alla prova.

1. La serie Elder Scrolls

Per oltre un quarto di decennio, The Elder Scrolls è stato uno dei principali protagonisti nel campo dei giochi di ruolo fantasy. Questa incredibile serie si estende lungo una pletora di titoli acclamati dalla critica, tra cui l’amatissimo e inesorabilmente riproposto Skyrim, e in ognuno di questi titoli si è avuta un’esperienza di gioco che i fan hanno amato. Se sei un fan dei vasti mondi fantasy e degli accurati sistemi di abilità RPG, allora amerai sicuramente The Elder Scrolls.

2. La serie Mass Effect

Molto probabilmente il singolo RPG di fantascienza più amato di tutti i tempi, la serie Mass Effect, recentemente rimasterizzata, è nota per il suo universo incredibilmente vario e la sua meravigliosa storia. Sia che tu stia seguendo Shepherd e il suo eterogeneo equipaggio o che ti stia immergendo nei misteri della galassia di Andromeda, sarai certo di trovare un gameplay solido e personaggi differenti che danno vita al mondo di Mass Effect.

3. La serie Resident Evil

Se stai cercando una storia avvincente con un gameplay impegnativo e un approccio brillante al genere horror, allora non cercare niente oltre alla serie Resident Evil. Questa incredibile serie offre costantemente una storia e un gameplay incredibilmente forti, pur rimanendo fedele alla tradizione e alla storia del loro franchise e del loro genere, il che rende l’esperienza ancora più avvincente quando si gioca in back-to-back.

4. La serie The Legend of Zelda

Considerato uno dei nomi più popolari nei videogiochi, The Legend of Zelda è noto per i suoi incredibili enigmi e dungeon mortali. Anche con Breath of the Wild, un’incredibile aggiunta alla lista di The Legend of Zelda, che dà una nuova direzione alla serie con l’introduzione di un mondo aperto e di elementi più tradizionalmente RPG, il nucleo del franchise resta nel gameplay solido, nella storia fantastica e negli enigmi astuti.

5. La serie Battlefield

Infine, la serie Battlefield offre un gameplay incredibilmente divertente, una storia forte e una bella grafica, il tutto avvolto in una brillante esperienza di sparatutto in prima persona che si può giocare con gli amici. Questa incredibile serie vale bene le sue molte installazioni e spinge costantemente a fornire un gameplay ricco di sfumature e competitivo per la sua scena online, così come una storia ben ritmata e coinvolgente per il giocatore singolo.