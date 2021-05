Pokémon Legends: Arceus, svelata la data d’uscita

Nintendo ha improvvisamente svelato la data d’uscita di Pokémon Legends: Arceus, uno dei titoli più attesi dai fan Pokémon di tutto il mondo

Di sicuro conoscerete tutti Pokémon Legends: Arceus, il nuovo gioco Pokémon annunciato da Nintendo lo scorso febbraio. Il titolo sarà ambientato nella ben nota regione di Sinnoh, ma racconterà una storia che risale a ben prima degli eventi di Pokémon Diamante e Perla. Inoltre Legends si discosterà molto dai classici giochi Pokémon, dato che per la prima volta permetterà ai giocatori di muoversi liberamente in un mondo open world e di interagire in modo più action con i propri amici Pokémon.

Dopo l’annuncio iniziale del gioco non abbiamo avuto molte notizie a riguardo, ma ora le cose sono improvvisamente cambiate. Da pochissimo infatti Nintendo ha svelato la data d’uscita ufficiale di Pokémon Legends: Arceus!

L’uscita di Pokémon Legends: Arceus è più vicina di quanto si pensasse

Quando abbiamo visto per la prima volta il trailer di lancio di Pokémon Legends: Arceus abbiamo subito pensato che la data d’uscita sarebbe stata molto lontana, ma a quanto pare ci siamo dovuti ricredere. Nintendo ha infatti annunciato che il gioco sarà disponibile per tutti i possessori di una Nintendo Switch già dal 28 gennaio del 2022! Considerando che Game Freak è attualmente al lavoro anche sui remake di Pokémon Diamante e Perla, un’uscita così vicina lascia davvero a bocca aperta.

Purtroppo per il momento oltre alla data d’uscita non sono state svelate altre novità, ma presto la situazione potrebbe cambiare. Fra poche settimane infatti si terrà l’edizione 2021 dell’E3 e nel corso della presentazione Nintendo saranno sicuramente svelati nuovi dettagli sul gioco.

Pokémon Legends: Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 in esclusiva per Nintendo Switch.