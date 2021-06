Nintendo rinnova i marchi di Mario Kart e Pikmin a ridosso dell’E3

Il marchio di fabbrica della Grande N si rinnova per Mario Kart e Pikmin, proprio a una settimana dal Nintendo Direct dell’E3 2021

L’evento del Summer Game Fest che darà il via all’E3 2021 è appena dietro l’angolo, ma anche se il Nintendo Direct per l’E3 2021 ci chiederà di pazientare un po’ più a lungo la Grande N ci ha colto come sempre alla sprovvista rinnovando i marchi di Mario Kart e Pikmin. Il tempismo quantomeno sospetto della cosa ha riacceso la scena speculativa portando i fan a chiedersi se non ci sia nulla sotto. Dal canto nostro vorremmo fare appello, se non al vostro scetticismo, quantomeno alla vostra cautela: prima di lasciare briglie sciolte all’hype, ricordatevi che per i detentori di IP questa è pura routine.

Mario Kart e Pikmin, due volti nuovi per l’E3 di Nintendo?

Il Nintendo Direct dell’E3 2021 avrà molto da dimostrare vista la tabella di marcia spoglia di quest’anno, e Mario Kart e Pikmin potrebbero essere due ottimi franchise su cui puntare. Per motivi tra loro opposti, infatti, i fan stanno attendendo un nuovo capitolo di ciascuna serie. Lo spinoff su strada di Mario non manca certo di rappresentanza su Switch, ma la presenza fissa di Mario Kart 8 Deluxe nei dati di vendita non toglie che l’ibrida sia la prima console della Grande N a non vantare un episodio inedito (più o meno).

Il discorso si capovolge per Pikmin, che tra i molti franchise del colosso di Kyoto non brilla certo per prolificità. Dopo i primi due episodi su Nintendo GameCube e la loro riedizione New Play Control! su Wii, i fan hanno visto esaudite le loro preghiere con il terzo capitolo per Wii U, a sua volta portato su Switch con l’appellativo Deluxe. Considerando che l’ultima nuova uscita per la serie sia stata lo spinoff Hey! Pikmin su Nintendo 3DS, caratterizzato da una struttura lineare per i propri livelli, potremmo avere due candidati ideali per il prossimo, imprevedibile Direct.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’accaduto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.