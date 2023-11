Dragon’s Dogma 2: il gioco marca il debutto di Capcom nel prezzario dei 70 euro

Anche Capcom cede al fascino dei 70 euro: Dragon’s Dogma 2 introduce il publisher alla fascia alta del listino prezzi della Tripla A

Siccome recentemente Dusk Golem ha puntato gli occhi di tutti quanti noi su Capcom, è palese che ogni notizia dal publisher fosse ben accetta, ad eccezione forse dell’ingresso di Dragon’s Dogma 2 nel reame dei 70 euro. Mancava giusto la casa di Resident Evil 4 e Street Fighter per completare il sempre più fornito (talvolta con cognizione di causa) quadretto degli editori videoludici dal prezzario proibitivo, ma ora dovremmo essere al completo. Nello showcase è stata anche svelata la tanto attesa data di uscita, insieme al comunque benvenuto gameplay. Il GdR open-world uscirà allo stesso prezzo su “tutte” le piattaforme (leggasi: PS5, Xbox Series X/S e PC) il 22 marzo 2024.

“Dieci euro in più per me, posson bastare”: Capcom vola a quota 70 con Dragon’s Dogma 2

Naturalmente il prezzo di cui riportiamo la notizia è espresso in dollari, ma di norma il cambio è in scala 1:1 (solo con le sterline le cose tendono a cambiare, ndr). Nel corso dell’anno, infatti, il dirigente di Capcom Haruhiro Tsujimoto ha parlato di prezzi “troppo bassi”, motivo a cui dobbiamo il listino più esigente. Potete trovare i requisiti per la versione PC nell’immagine inclusa qui sotto. Il gioco uscirà in più edizioni: la Deluxe Edition, in particolar modo, includerà una colonna sonora, un “kit per campeggiatori” in-game e diversi oggetti, tra i quali 1500 Rift Crystal come valuta da usare nell’avventura. Non sappiamo se i suddetti cristalli puntano al trend delle microtransazioni nei giochi a prezzo pieno, ma “fatto trenta”…

