Lecce-Inter: dove vedere la partita?

Niente in comune e pochissime analogie. Dove vedere Lecce-Inter? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono ormai un punto fermo per il mondo del calcio. Questo è un traguardo che si è ottenuto grazie ai molti sforzi in ambito tecnologico. La Serie A, per esempio, si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che vanta la piena esclusività del prodotto. Tutto questo rappresenta un aspetto positivo per le società grazie a introiti e sponsor, un lato negativo invece per i tifosi, i quali si trovano costretti a cercare diverse informazioni per scoprire ogni dettaglio. Per questo l’articolo vuole aiutare i diretti interessati, spiegando dove vedere Lecce-Inter e chi scenderà in campo.

La giornata 26 mostrerà dunque club completamente diversi, che hanno necessità di fare punti per confermare la rispettiva stagione.

Dove vedere Lecce-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 14esimo posto in classifica con 24 punti, il Lecce deve allontanarsi del tutto dalla zona retrocessione, seppur il recente score si riveli negativo. Una vittoria e quattro sconfitte, per una battuta d’arresto molto preoccupante. In prima posizione a quota 63, compare l’Inter, vera e propria armata che non sembra volersi – e potersi – arrestare. La pratica scudetto è in fase di archiviazione e, per questo, non bisogna fare passi falsi. Andiamo dunque a scoprire dove poter vedere Lecce-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, è stata in grado di ritagliarsi un importante spazio in pochi anni, scalando le gerarchie nel mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solo DAZN riesce a offrire l’intero calendario della Serie A, arricchendo il suo servizio con le gare di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale garantisce l’utilizzo dell’app da due dispositivi in contemporanea. Basterà cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando al mondo Sky, il palinsesto dei servizi è completamente diverso.. In primo luogo il pacchetto garantisc la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata in programma, ampliando la sfera calcio con i match del campionato femminile e le sfide dei club esteri. A ciò si aggiungono gli impegni di natura europea, rispettivamente Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione, già ampia, si arricchisce ancora con altre discipline sportive, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la parentesi piattaforme, eccoci arrivati al momento tanto atteso: Lecce-Inter sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 25 Febbraio, alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Via del Mare di Lecce. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN durante la navigazione online.

Lecce-Inter, probabili formazioni

Roberto D’Aversa affronterà Simone Inzaghi.

Di seguito le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio? Dateci il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdere nessuna news del mondo social e web.