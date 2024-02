Naruto: il regista di Shang-Chi dirigerà il film, Kishimoto entusiasta

Il live action di Naruto sarà diretto dallo stesso regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, come annunciato da Lionsgate

La Lionsgate porterà al cinema Naruto in live action: alla regia ci sarà Destin Daniel Cretton, già visto nella direzione di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, che scriverà e dirigerà l’adattamento del manga originale creato da Masashi Kishimoto.

La storia segue il ninja adolescente Naruto Uzumaki, che sogna di diventare il protettore della sua comunità come hokage, il ninja del villaggio. Il manga, lanciato nel 1999, è diventato il quarto più venduto al mondo con oltre 250 milioni di copie ed è stato adattato con successo con serie tv, film e videogiochi. Lionsgate stessa iniziò a sviluppare un adattamento live action nel 2015, con Michael Gracey alla regia ma senza successo. Cretton ha commentato

È stato un vero onore incontrare Kishimoto-san a Tokyo e ascoltare la sua vasta visione per la sua creazione. Siamo davvero entusiasti di collaborare con lui e portare Naruto sul grande schermo.

Naruto: il film sarà diretto dal regista di Shang-Chi

Anche Kishimoto si è detto entusiasta di aver saputo del coinvolgimento di Destin

È avvenuto proprio appena dopo che avevo visto un suo blockbuster cinematografico, e ho pensato sarebbe stato perfetto per dirigere Naruto. Dopo aver apprezzato gli altri suoi film e compreso che il suo punto forte è creare drammi concreti incentrati sulle persone, mi sono convinto che non c’è altro regista per Naruto. Quando l’ho incontrato, ho trovato un regista dalla mente aperta, desideroso di sentire il mio punto di vista, e ho capito che saremmo riusciti a collaborare insieme durante la produzione. In parole povere, il film live action di Naruto sarà un film spettacolare con tanta azione e profondo dramma. Non posso che essere entusiasta.

Alla produzione vi saranno la Arad Productions di Avi e Ari Arad ed Emmy Yu, con Jeremy Latcham, e la Hisako di Cretton e Jeyun Munfund. James Myers e Jon Humphrey supervisioneranno lato Lionsgate. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo adattamento live-action.

