Calendario Nintendo Switch #25: micro-recensione Chocobo GP

Aspettiamo il Natale insieme con un “Calendario del Nintendo”: la nostra tier list di Switch parte con una (micro) recensione di Chocobo GP

Di sicuro non vi aspettavate di vedere una recensione di un titolo già uscito da tempo, ma il nostro Calendario di Nintendo Switch si propone proprio questo: trascorrere l’Avvento insieme con una sfilza di opinioni giornaliere, partendo da Chocobo GP. Siccome esiste già una valutazione del gioco, vi riassumiamo brevemente la premessa di questa serie. Prendendo spunto dallo youtuber britannico Caddicarus, chi vi scrive ha colto l’occasione per visitare dei titoli per la console ibrida da lui non recensiti, o rivisitarli dopo la stesura dell’articolo originale. Lo precisiamo solo per stavolta!

Chocobo GP, prima recensione del Calendario di Nintendo Switch

Con Chocobo GP, Square-Enix tenta di dire la sua con un kart racer che rivisita la sua perla perduta per PS1, Chocobo Racing. Meritarsi un posto nella top 25 del sottoscritto non è cosa da poco, ma la concorrenza (come vedrete nelle prossime settimane) per il genere non transige. Square-Enix ha voluto fare leva sull’emergente settore del free-to-play lanciando anche una versione Lite, però scordando al day one di applicare degli sgravi a chi ha comprato la versione completa. Ormai il publisher ha fatto un passo indietro, supportando il gioco dopo il lancio con del buon fanservice (gratuito per gli acquirenti della prima ora) ma con poco altro.

Quel che rimane è un Final Fantasy su ruote, ma anche sotto radice cubica nella profondità tecnica dei kart racer. La modalità storia fa del suo meglio per diluire lo charme della serie nel contesto giocattoloso del sotto-franchise di Chocobo, ma (complici le poche gite fuori dalla zona comfort dei giochi di ruolo) pecca nei canoni delle “gare caciarone”. Lo testimonia la scarsità di opzioni nel multiplayer locale, in cui la marea di cosmetici, personaggi e veicoli da sbloccare esclusivamente nell’eponimo simil-battle royale online manca un po’ di ragion d’essere. Per quel che è, però, resta un valido esponente del genere. Non una valida alternativa, ma tutto sommato un degno esemplare.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi quali altri giochi meritano un posto in classifica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.