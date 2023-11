Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 24, Trofeo Spinoso)

Dalla Spagna ai ghiacciai, ai castelli e all’ultimo arcobaleno: il Trofeo Spinoso chiude la guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

E venne infine il giorno in cui i tracciati del Trofeo Spinoso posero fine alla nostra guida per le ormai 96 piste di Mario Kart 8 Deluxe: citando lo youtuber Poketonx, “Let’s GO.” Con la puntata odierna, al termine della cui stesura chi vi scrive passerà (appropriatamente, visto il circuito finale) alla recensione di Super Mario RPG (che potrebbe uscire prima o dopo, chi lo sa?), si chiude quel cerchio iniziato un anno e due mesi circa fa in Germania con il Trofeo Fungo. Bando alla lacrime: oggi ce la vedremo con le strade iberiche di Tour Movida di Madrid, passando poi alle nevi stellate di 3DS Ghiacciaio di Rosalinda. Il re dei Koopa ci darà un’ultima secchiata di lava con SNES Castello di Bowser 3 e, infine, sarà Wii Pista Arcobaleno a dare alla guida il suo finale in technicolor. Tre, due, uno…

Tour Movida di Madrid | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Parte 24, Trofeo Spinoso)

Siccome le lingue della localizzazione europea dei videogiochi sono storicamente cinque, era palese che dopo il Giro a Londra, la Promenade di Parigi, la Gita a Berlino e la brillante italianità di Roma Romantica fosse Tour Movida di Madrid ad aprire il Trofeo Spinoso che conclude la guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe. Le calde note del flamenco ci accompagneranno tra le avenidas della capitale spagnola, che “me sa” di capitale più di Mesapoli. ¡Adelante, Pedro, si puedes! ¡Vamonos!

Layout: Si parte con un rettilineo, seguito subito da un tornante verso sinistra e una curva a destra. Il rettilineo in discesa conduce ad un tornante a sinistra, dopo il quale si sale lungo la scalinata al centro. La doppia curva larga verso destra ci vedrà scansare un colossale Torcibruco a Plaza Mayor. Il successivo tornante discendente verso sinistra preannuncia un breve rettilineo in discesa, dopo il quale la curva a destra ci vedrà risalire. La discesa a seguire ci darà tregua con un rettilineo, prima di un tornante a gomito verso sinistra. Andremo dritti prima di salire con una svolta a destra, entrando così nel Museo del Prado. Dopo il rettilineo, una curva a sinistra, una a destra e un’altra a manca, il rettilineo ci condurrà al primo traguardo. Secondo giro. Svoltate verso destra e seguite il rettilineo sotto il ponte, per poi virare a sinistra e districarvi tra le bancarelle. La curva a sinistra ne precede di nuovo due larghe verso destra, per poi scendere con rettilineo tra due curve a sinistra consecutive. Proseguite dritti fino alla rampa turbo, per poi svoltare a sinistra, planare con la rampa, atterrare e girare ancora a sinistra. Tra i colonnati sul lungo rettilineo vi attendono due rampe, per poi raggiungere il traguardo con una curva a destra. Terzo giro! Svoltate ancora a destra e scendete sul rettilineo, per poi prendere il tornante a sinistra e seguirlo un po’ più a lungo di prima. Il rettilineo lungo precede due curve, una a destra e una a sinistra. Seguirà una curva verso destra molto lunga, con cui entrerete nello stadio Santiago Bernabéu. Svoltate a destra e schivate i palloni: fanno male come le palline di DS Flipper di Waluigi. Aiutatevi con le pedane turbo e uscite dalla rete al centro. Scendete sul rettilineo e raggiungete il traguardo finale con due curve a destra.

Si parte con un rettilineo, seguito subito da un tornante verso sinistra e una curva a destra. Il rettilineo in discesa conduce ad un tornante a sinistra, dopo il quale si sale lungo la scalinata al centro. La doppia curva larga verso destra ci vedrà scansare un colossale Torcibruco a Plaza Mayor. Il successivo tornante discendente verso sinistra preannuncia un breve rettilineo in discesa, dopo il quale la curva a destra ci vedrà risalire. La discesa a seguire ci darà tregua con un rettilineo, prima di un tornante a gomito verso sinistra. Andremo dritti prima di salire con una svolta a destra, entrando così nel Museo del Prado. Dopo il rettilineo, una curva a sinistra, una a destra e un’altra a manca, il rettilineo ci condurrà al primo traguardo. Svoltate verso destra e seguite il rettilineo sotto il ponte, per poi virare a sinistra e districarvi tra le bancarelle. La curva a sinistra ne precede di nuovo due larghe verso destra, per poi scendere con rettilineo tra due curve a sinistra consecutive. Proseguite dritti fino alla rampa turbo, per poi svoltare a sinistra, planare con la rampa, atterrare e girare ancora a sinistra. Tra i colonnati sul lungo rettilineo vi attendono due rampe, per poi raggiungere il traguardo con una curva a destra. Svoltate ancora a destra e scendete sul rettilineo, per poi prendere il tornante a sinistra e seguirlo un po’ più a lungo di prima. Il rettilineo lungo precede due curve, una a destra e una a sinistra. Seguirà una curva verso destra molto lunga, con cui entrerete nello stadio Santiago Bernabéu. Svoltate a destra e schivate i palloni: fanno male come le palline di DS Flipper di Waluigi. Aiutatevi con le pedane turbo e uscite dalla rete al centro. Scendete sul rettilineo e raggiungete il traguardo finale con due curve a destra. Valutazione: Passiamo per iconoclasti se diciamo che ci è piaciuta più Madrid di Roma? Sarà che il mandolino di Roma Romantica è più evocativo di Napoli che della Città Eterna, o sarà che forse siamo noi italiani i più patiti di calcio rispetto agli amigos del sudovest… ma stranamente abbiamo visto più Bel Paese qui che non nella pista nostrana ufficiale del gioco. Vai a capire. Olé, comunque! 9/10.

3DS Ghiacciaio di Rosalinda | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Parte 24, Trofeo Spinoso)

Le descrizioni lunghe dei layout ci hanno tenuto impegnati fino all’ultima puntata: per il resto del nostro articolo saremo più brevi. Originariamente concepito per il Trofeo Speciale di Mario Kart 7, 3DS Ghiacciaio di Rosalinda torna per svincolarsi dalla mancanza di modalità Sfida in giocatore singolo del predecessore (sì, è successo). Un incrocio tra la (non più) nuova pista glaciale del gioco e un amorevole riferimento a sua maestà Galaxy, è un tracciato che può avere molto da offrire.

Layout: Si parte con un rettilineo e una curva a destra, seguita da una svolta a sinistra. State molto attenti al tornante verso destra successivo: è completamente privo di guard-rail di sorta sul lato interno. Seguono due curve, una a sinistra e una a destra, dotate di rampe per trick sul loro lato esterno. La rampa dopo la discesa conduce ad una lastra di ghiaccio, che nei giri a seguire verrà meno. Cercate di restare sopra e di evitare i Pinguotti, o vi toccherà districarvi tra i pericoli della (breve) sezione subacquea. Quest’ultima si ricongiunge alla strada principale appena prima di una curva verso destra, che ne precede un’altra nella medesima direzione. Il tornante a sinistra introduce le stalagmiti; vedete di evitarle e procedete per il rettilineo, che si divide sulla curva verso sinistra. La biforcazione consiste in una strada più “sicura” sul lato sinistro, perché l’esterno sulla destra vi espone al rischio di venire sbalzati fuori dai margini con la pedana turbo. La curva verso destra ricongiunge le due strade. L’ultima svolta, verso sinistra, presenta un inedito taglio che però richiede un powerup.

Si parte con un rettilineo e una curva a destra, seguita da una svolta a sinistra. State molto attenti al tornante verso destra successivo: è completamente privo di guard-rail di sorta sul lato interno. Seguono due curve, una a sinistra e una a destra, dotate di rampe per trick sul loro lato esterno. La rampa dopo la discesa conduce ad una lastra di ghiaccio, che nei giri a seguire verrà meno. Cercate di restare sopra e di evitare i Pinguotti, o vi toccherà districarvi tra i pericoli della (breve) sezione subacquea. Quest’ultima si ricongiunge alla strada principale appena prima di una curva verso destra, che ne precede un’altra nella medesima direzione. Il tornante a sinistra introduce le stalagmiti; vedete di evitarle e procedete per il rettilineo, che si divide sulla curva verso sinistra. La biforcazione consiste in una strada più “sicura” sul lato sinistro, perché l’esterno sulla destra vi espone al rischio di venire sbalzati fuori dai margini con la pedana turbo. La curva verso destra ricongiunge le due strade. L’ultima svolta, verso sinistra, presenta un inedito taglio che però richiede un powerup. Valutazione: L’accompagnamento musicale agrodolce enfatizza sul senso di finalità a cui già l’originale su 3DS mirava dodici anni fa. Un aspetto enfatizzato anche dal maggior numero di piste totali (dai 32 circuiti di MK7 ai 96 di MK8D), ma contesto a parte il level design è perfettamente equilibrato, dedicando il tracciato ai giocatori più esperti senza essere eccessivamente punitivo. Abbiamo apprezzato l’alternanza tra rischio e ricompensa a più riprese. 8/10.

SNES Castello di Bowser 3 | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Parte 24, Trofeo Spinoso)

Wow. Diciamo solo questo: wow. Inizialmente era un “wow” sarcastico, per esprimere la nostra (beh, più quella di chi vi scrive, ma sì) costernazione verso l’inclusione di SNES Castello di Bowser 3 nonostante l’ottimo (una volta tanto) lavoro svolto da Mario Kart Tour con GBA Castello di Bowser 4. Però abbiamo dovuto ricrederci: wow, sul serio. Parleremo meglio del perché valutando la pista.

Layout: Il rettilineo iniziale lascia ben presto spazio alla prima delle spigolose curve del tracciato, stavolta verso sinistra. Il rettilineo include una sezione antigravità, dopo la quale dovrete curvare a sinistra prendendo uno dei tanti bivi. La biforcazione è ininfluente; i vari pseudo-rettilinei si riuniscono quasi subito. Dopo il tornante pendente a sinistra, una lieve curva nella stessa direzione vi porterà ad un rettilineo dove dovrete evitare dei Twomp. Fate lo stesso lungo l’ampio tornante verso destra e scegliete una delle strade sul bivio a tre uscite. Tra le tre strade ad altezza normale si ergono due scorciatoie sopraelevate, molto strette, che per chi riesce a percorrerle senza cadere riservano dei cubi oggetto. Dopo l’ultimo tornante a sinistra, evitate le Piante Piranha Scheletriche e i Twomp sul rettilineo conclusivo.

Il rettilineo iniziale lascia ben presto spazio alla prima delle spigolose curve del tracciato, stavolta verso sinistra. Il rettilineo include una sezione antigravità, dopo la quale dovrete curvare a sinistra prendendo uno dei tanti bivi. La biforcazione è ininfluente; i vari pseudo-rettilinei si riuniscono quasi subito. Dopo il tornante pendente a sinistra, una lieve curva nella stessa direzione vi porterà ad un rettilineo dove dovrete evitare dei Twomp. Fate lo stesso lungo l’ampio tornante verso destra e scegliete una delle strade sul bivio a tre uscite. Tra le tre strade ad altezza normale si ergono due scorciatoie sopraelevate, molto strette, che per chi riesce a percorrerle senza cadere riservano dei cubi oggetto. Dopo l’ultimo tornante a sinistra, evitate le Piante Piranha Scheletriche e i Twomp sul rettilineo conclusivo. Valutazione: Wow, si diceva. Proporre un tracciato “piatto” nato in Super Mario Kart su SNES è un conto. Un altro, invece, mantenere intatto il layout giocando al contempo sull’atmosfera da scontro finale tipica dei vari castelli di Bowser, e traendo dalle restrizioni del percorso un punto di forza in fatto di level design, anziché snaturarlo come è invece avvenuto con tutti i tracciati di Super Circuit (GBA Terra delle Nevi a parte, si intende). Complimenti per averci completamente colti alla sprovvista, Nintendo. Complimenti davvero. 10/10.

Wii Pista Arcobaleno | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Parte 24, Trofeo Spinoso)

Avremmo giurato fino all’ultimo che, con Pista Arcobaleno, N64 Pista Arcobaleno, SNES Pista Arcobaleno e 3DS Pista Arcobaleno, la Grande N avrebbe dedicato l’intero ultimo campionato ai tracciati multicolore. Invece dovremo salutare un’eventuale DS Pista Arcobaleno, un’ipotetica GCN Pista Arcobaleno e una possibile GBA Pista Arcobaleno fino a Mario Kart 9. In attesa che quel giorno arrivi, però, c’è Wii Pista Arcobaleno a chiudere il cerchio del Pass Percorsi Aggiuntivi. E, perché no, a concludere il paragrafo più ripetitivo dell’intera guida.

Layout: Il rettilineo di partenza si estende lungo una discesa morbida, però costellata (letteralmente) di pedane turbo. La rampa turbo conduce ad un tornante inclinato verso sinistra, che sul lato esterno (ovvero il destro; ne approfittiamo per ricordare che le 24 puntate della guida non tengono conto della modalità Speculare ) offre possibilità di eseguire trick con le apposite rampe. Potete fare acrobazie anche sul rettilineo ondeggiante a seguire, che precede un’altra sezione perlopiù “dritta”. In realtà il rettilineo presenta due enormi rotatorie, che a differenza di quelle viste in Wii Circuito di Daisy sono vuote al centro: evitate di caderci dentro, naturalmente. Sfruttate piuttosto le rampe laterali per eseguire altri trick, assicurandovi però di non perdere l’orientamento (la telecamera non aiuta particolarmente in tal senso). La curva successiva è a sinistra, ma è leggermente in pendenza: tenetene conto anche quando entrate nella svolta a destra successiva. Il rettilineo a seguire condurrà ad una Maxistella Lancio, che si traduce in una colossale planata ascensionale. Svoltate a destra e imboccate la rampa turbo in salita, dotata di pedane multiple. Attenzione al salto: dovrete svoltare leggermente verso sinistra, ma (di nuovo) l’inquadratura vi ingannerà. Il bivio successivo divide la strada in due differenti “biscioni”, pregni di curve e di pedane turbo, che si riuniscono subito dopo. Il tornante inclinato a sinistra e la curva a destra concludono, a conti fatti, non solo la pista ma pure l’intero gioco.

Il rettilineo di partenza si estende lungo una discesa morbida, però costellata (letteralmente) di pedane turbo. La rampa turbo conduce ad un tornante inclinato verso sinistra, che sul lato esterno (ovvero il destro; ne approfittiamo per ricordare che ) offre possibilità di eseguire trick con le apposite rampe. Potete fare acrobazie anche sul rettilineo ondeggiante a seguire, che precede un’altra sezione perlopiù “dritta”. In realtà il rettilineo presenta due enormi rotatorie, che a differenza di quelle viste in Wii Circuito di Daisy sono vuote al centro: evitate di caderci dentro, naturalmente. Sfruttate piuttosto le rampe laterali per eseguire altri trick, assicurandovi però di non perdere l’orientamento (la telecamera non aiuta particolarmente in tal senso). La curva successiva è a sinistra, ma è leggermente in pendenza: tenetene conto anche quando entrate nella svolta a destra successiva. Il rettilineo a seguire condurrà ad una Maxistella Lancio, che si traduce in una colossale planata ascensionale. Svoltate a destra e imboccate la rampa turbo in salita, dotata di pedane multiple. Attenzione al salto: dovrete svoltare leggermente verso sinistra, ma (di nuovo) l’inquadratura vi ingannerà. Il bivio successivo divide la strada in due differenti “biscioni”, pregni di curve e di pedane turbo, che si riuniscono subito dopo. Il tornante inclinato a sinistra e la curva a destra concludono, a conti fatti, non solo la pista ma pure l’intero gioco. Valutazione: Esistono altre Piste Arcobaleno che meglio esprimono il senso di finalità, ma quella di Mario Kart Wii risulta comunque un’ottima scelta, per quanto “comoda”. De gustibus per i fan in ascolto che la reputano la scelta migliore possibile; il sottoscritto la apprezza molto, senza però esserne infatuato come tanti altri fan del brand. Le inquadrature ballerine, già presenti nelle rampe per i trick e nella famigerata curva aerea dell’originale, sono rimaste in un esercizio di eccessiva fedeltà che finisce per penalizzare un’altrimenti eccelsa pista. 8/10.

Grazie per averci letti!

Vi ringraziamo se avete seguito la guida alle piste e ai tracciati di Mario Kart 8 Deluxe fino a quest’ultima puntata, dal Trofeo Fungo al Trofeo Spinoso. È stato un anno (più tre mesi) pieno di emozioni e, come è stato per la guida a Super Smash Bros. Ultimate, soddisfacente per un progetto completamente autonomo e autoriale, privo di esigenze redazionali legate alle uscite più recenti. Ve lo diciamo da ora: non è prevista alcuna appendice, prevalentemente perché le arene della modalità Battaglia non sono legate in alcun modo ai progressi. In quanto alle possibili recensioni… ne abbiamo dedicata una breve al gioco stesso lo scorso dicembre, ma se volete nulla vi vieta di fare una media matematica dei voti assegnati alle varie piste e capire così cosa pensiamo del gioco nel suo complesso. Potremmo anche recensire il Pass Percorsi Aggiuntivi, chissà? Ad ogni modo…

… ora sta davvero a voi dirci la vostra: i nostri lunghi discorsi vi sono stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.