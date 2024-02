Milan-Atalanta: dove vedere la partita?

Non è una sfida qualunque, ma un match tra squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Scopriamo dove vedere Milan-Atalanta

I diritti tv sono diventati una pura normalità per il mondo del calcio. Un traguardo che è stato possibile grazie alle numerose innovazioni che hanno portato ad un netto mutamento. La Serie A, per esempio, si trova gestita da Sky e DAZN, con quest’ultima che vanta la piena esclusività del servizio. Se questo rappresenta un vantaggio per le società grazie a introiti e sponsor, si dimostra uno svantaggio per utenti e tifosi, che si trovano costretti a cercare molte informazioni per scoprire ogni dettaglio utile. Pertanto l’articolo ha l’obiettivo di dare una mano ai diretti interessati, spiegando dove vedere Milan-Atalanta e chi si prenderà la responsabilità di scendere in campo.

La giornata 26 mostra un big match di altissimo livello. Negli ultimi anni le due squadre si sono date battaglia a suon di gol e di punti.

Dove vedere Milan-Atalanta: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Terzo in classifica con 52 punti, il Milan ha sfiorato la seconda posizione perdendo però la sfida con il Monza. I rossoneri puntano alla qualificazione in Champions League, ma non ha altri obiettivi concreti. Scudetto e Coppa Italia sfumati, è necessario sistemare la stagione. A quota 45 in quinta posizione c’è l’Atalanta che arriva da cinque vittorie di fila. La Dea punta alla fine di Coppa Italia e, se dovesse vincere, potrebbe puntare al podio. Scopriamo dove poter vedere Milan-Atalanta, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio in pochi anni, scalando così le gerarchie nel mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può offrire l’intero palinsesto della Serie A, arricchendo il suo servizio con le parttie di Serie B e con gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che garantisce l’uso dell’app da due dispositivi in simultanea. Occorrerà fare poco, cliccare sul link diretto e proiettarsi sul sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi è sicuramente interessante. Il pacchetto si apre con la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata in programma, passando poi ai match del campionato femminile e le sfide delle compagini estere. A queste si aggiungono gli impegni di stampo euroeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione tende ad arricchirsi aggiungendo altri sport, quali NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, passiamo allo snodo principale: Milan-Atalanta sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 25 Febbraio, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per essere totalmente protetti durante la navigazione su internet.

Mancano pochissime ore, accomodatevi e godetevi il servizio o in televisione o tramite dispositivo.

Milan-Atalanta, probabili formazioni

Stefano Pioli affronterà uno dei suoi incubi più recenti, la Dea di Gasperini.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

Chi delle due abbasserà la testa? Condividete con noi la vostra opinione. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.