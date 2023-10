Capcom: nuovi giochi importanti in arrivo nel 2024? Il publisher si ripete

Ci sono nuovi giochi “di rilievo” in arrivo entro aprile 2024 da Capcom: lo ha promesso il publisher stesso in un recente rapporto

Per Capcom l’anno in corso è stato costellato di successi, ma stando ai piani condivisi in un recente Q&A (con, supponiamo, gli investitori) il 2024 potrebbe essere pure migliore se i giochi nuovi sono tanto “di rilievo” quanto dichiarato dall’azienda. Il publisher ha pubblicato i suoi ultimi rapporti per l’anno fiscale, con incassi pari a quanto pronosticato. E con Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, il prossimo gennaio aprirà alla grande l’anno entrante. In quanto al “titolo di rilievo” dichiarato negli scorsi mesi, la promessa di un gioco che “venderà milioni” è ancora valida. Il traguardo di 45 milioni di copie vendute (!) è quanto gli azionisti hanno messo in discussione. E la risposta del publisher non si è fatta attendere.

Quali nuovi giochi ci attendono da Capcom nel 2024?

Pur non avendo annunciato alcunché, Capcom ha dichiarato: “Nella seconda metà di questo anno fiscale, intendiamo pubblicare Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy a gennaio in aggiunta ad un titolo di rilievo attualmente non annunciato. […] Inoltre, intendiamo incrementare gli introiti dei nuovi giochi nella prima metà di quest’anno fiscale per raggiungere l’obiettivo.” Non sappiamo nulla in merito, ma l’annuncio di certo non tarderà (Game Awards, stiamo guardando voi). Che si tratti di Pragmata, posticipato a data da destinarsi, o di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, poi, resta da vedere, ma ne dubitiamo. Di giochi non annunciati in grado di svuotare così tanti portafogli tutti insieme, infatti, vengono in mente solo Resident Evil o Monster Hunter…

