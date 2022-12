Calendario Nintendo Switch #15: micro-recensione Crash Team Racing Nitro-Fueled

Accendete i motori per una nuova recensione lampo di tuttoteK: Crash Team Racing Nitro-Fueled sfreccia nel Calendario dell’Avvento

Non si campa solo di prime parti e i fan Nintendo, che lo ammettano o meno, lo sanno bene: per questo motivo il nostro Calendario dell’Avvento oggi si ferma con una recensione tutta dedicata a Crash Team Racing Nitro-Fueled. Il gioco centra tutti i bersagli mancati da Chocobo GP, partendo da un roster oggettivamente incapace di deludere i fan del marsupiale ad una replica precisa del gameplay dell’originale. Parlando di remake, di solito le sviste ci sono; ci stupiamo, dunque, di quanto Beenox sia riuscita a ricreare da zero il feel dell’amato classico PS1 quando Vicarious Visions non ci riuscì con Nitro Kart. Pur avendo il codice sorgente di Naughty Dog tra le mani, oltretutto.

Crash Team Racing Nitro-Fueled, undicesima recensione del Calendario di Nintendo Switch

Parlando di Nitro Kart, il motivo del sottotitolo associato al remake è la presenza di ogni pilota e di ciascun tracciato da quel gioco. Pur essendo questi ultimi limitati alle sole gare arcade (in locale e online), abbiamo tra le mani due remake al prezzo di uno. Dal classico kart racer del 1999 però fanno il loro trionfale ritorno la modalità avventura, le gare contro i boss, tutte le piste, le prove a tempo e le eventuali coppe. Non possiamo passare tutto quanto in rassegna per amor di brevità, ma vi basti sapere che il single player è anche più corposo del (prevedibile) primo classificato tra i giochi di corse di questa classifica.

Chiudiamo parlando della croce e delizia del gioco: il supporto post-lancio. Le microtransazioni sono state inserite da Activision a totale insaputa di Beenox a un mese dal day one, con l’implicito intento di evitare il logo dei pagamenti in-game sulla confezione del gioco. Il negozio Wumpa, sin dal lancio del titolo, ha permesso ai giocatori di sbloccare personaggi extra, colori per i kart, ruote, auto, decalcomanie e quant’altro spendendo monete ottenibili giocando online. Per fortuna, una volta terminate le suddette sfide online è diventato possibile ottenere le monete con obiettivi giornalieri più clementi, ma è tuttora possibile comprarle. E con l’effetto “everyone is here” simil-Super Smash Bros. Ultimate per l’universo di Crash (con Spyro come ospite), è un vero peccato.

Ora sta a voi dirci la vostra: su quale piattaforma seguite maggiormente le ex-mascotte di casa Sony? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.