Recensione De’Longhi Rivelia: il miglior caffè a casa tua

La macchina per il caffè automatica Rivelia De’Longhi opera con chicchi di caffè appena macinati per assicurare un gusto profondo e intenso. Questo dispositivo offre un’ampia gamma di opzioni bevande, tra cui espresso, cappuccino, latte macchiato e caffè americano. Inoltre, può essere utilizzato per preparare bevande calde come tè e infusi.

La Rivelia è equipaggiata con un display touch a colori che semplifica la scelta delle bevande e la personalizzazione delle impostazioni. Inoltre, integra un sistema automatico di pulizia che agevola la manutenzione.

Un’ulteriore caratteristica importante è la possibilità di memorizzare fino a 4 profili utente, consentendo loro di personalizzare le proprie bevande preferite e salvarle, semplificando ulteriormente l’esperienza di caffè e bevande calde. La macchina mantiene in memoria le impostazioni individuali di ciascun utente, garantendo un servizio personalizzato ogni volta che si utilizza.

Design materiali e ingombri | Recensione De’Longhi Rivelia

La macchina da caffè Rivelia De’Longhi è una macchina compatta e di design, disponibile in 4 colorazioni, tra cui il bianco. Il modello bianco ha un design elegante e minimalista, con una scocca in plastica bianca lucida. La macchina è dotata di un display touch a colori posizionato nella parte superiore della macchina, che consente di selezionare le bevande e personalizzarne le impostazioni.

La Rivelia ha dimensioni di 24,5 x 43 x 38,5 cm, con un peso di circa 8 kg. È quindi una macchina abbastanza compatta, che può essere facilmente posizionata su un piano di lavoro.

I materiali utilizzati per la costruzione della Rivelia sono di alta qualità. La scocca è in plastica bianca lucida, mentre il gruppo caffè è in metallo. La macchina è dotata di un sistema di riscaldamento che garantisce che il caffè sia sempre caldo e cremoso.

L’estetica della Rivelia è moderna e minimalista. Il design bianco e lucido conferisce alla macchina un aspetto elegante e raffinato. La macchina si adatta perfettamente a qualsiasi cucina, sia moderna che classica.

Unica pecca del colore probabilmente è la sua “sporchevolezza”. Ogni macchiolina di caffè risalta molto sul bianco, ma l’eleganza donata dal bianco lucido fa dimenticare presto questa imperfezione.

Ecco alcuni dettagli aggiuntivi:

La Rivelia è dotata di un serbatoio dell’acqua rimovibile da 1,2 litri, che facilita la pulizia.

Il gruppo caffè è rimovibile per una pulizia più approfondita.

La Rivelia è dotata di un filtro a carboni attivi che elimina le impurità dall’acqua, migliorando il sapore del caffè.

Un caffè indimenticabile | Recensione De’Longhi Rivelia

La macchina da caffè Rivelia è molto più di una semplice macchina per il caffè. È un vero e proprio artigiano del caffè, in grado di creare una bevanda su misura per soddisfare i gusti di ogni appassionato. Ogni tazza di espresso o qualsiasi altra bevanda può essere completamente personalizzata con un semplice tocco del dito grazie al display touch, offrendo la possibilità di regolare la lunghezza (4 livelli) e l’intensità (5 livelli).

Ma qui non finisce. Rivelia offre un’esperienza di caffè ancora più appagante grazie alla possibilità di creare e salvare 4 profili utente diversi, ognuno contraddistinto da un’icona colorata e un nome. Questo significa che tu e i tuoi cari potete avere il vostro caffè perfetto, pronto a essere servito con un solo tocco.

E per gli amanti del caffè veri intenditori, Rivelia offre qualcosa di ancora più straordinario: la Bean Adapt Technology. Questa funzione innovativa consente di indicare alla macchina il tipo di chicchi di caffè utilizzati, che siano 100% Arabica o una miscela di Arabica e Robusta, insieme al grado di tostatura dei chicchi.

La macchina non solo erogherà una tazza di caffè basata su queste preferenze, ma chiederà anche una valutazione. Puoi scegliere tra “Bilanciato, ok per me”, “Acquoso e leggero” o “Troppo forte”. La risposta fornita ti consente di stabilire la temperatura di estrazione ideale e suggerisce il grado di macinatura consigliato, che si regola facilmente girando una rondella.

In breve, Rivelia è molto più di una macchina da caffè. È un compagno affidabile per tutti gli amanti del caffè, in grado di adattarsi ai gusti più esigenti e di offrire un caffè su misura come nessun altro. Un vero capolavoro dell’arte del caffè a portata di mano.

Non solo caffè | Recensione De’Longhi Rivelia

La Rivelia è un’autentica maestra nell’arte di preparare una vasta gamma di bevande, tra cui:

Espresso : La bevanda classica a base di caffè espresso , ricca e dal sapore intenso.

: La bevanda classica a base di , ricca e dal sapore intenso. Cappuccino : Un perfetto connubio di caffè espresso , latte e una soffice schiuma di latte .

: Un perfetto connubio di , e una soffice . Latte macchiato : Una deliziosa fusione di caffè espresso , latte e latte macchiato.

: Una deliziosa fusione di , e latte macchiato. Caffè americano : Un caffè leggero e diluito a base di caffè espresso miscelato con acqua calda .

: Un caffè leggero e diluito a base di miscelato con . Bevande a base di acqua calda: Inoltre, la Rivelia è in grado di preparare tè e tisane, mantenendo costantemente la temperatura ideale.

La qualità delle bevande è il fiore all’occhiello della Rivelia. L’espresso è cremoso e intenso, mentre il cappuccino e il latte macchiato si caratterizzano per una schiuma densa e soffice.

E non possiamo dimenticare la bellezza di un semplice latte bianco ben schiumato o di un ottimo cappuccino preparati dalla Rivelia. La varietà di opzioni è vasta, ma in tutta onestà, più della metà delle bevande si sono rivelate un piacevole complemento, proprio come una cornice di un’opera d’arte, indispensabile per creare quell’effetto “wow”, anche se in realtà rimangono una cornice.

In conclusione, la Rivelia è una macchina da caffè automatica che si distingue per la sua versatilità e la capacità di offrire bevande di alta qualità.

Con questa macchina, è possibile preparare il proprio caffè preferito a casa, adattandolo alle proprie esigenze e gusti. Per ottenere il massimo dalla Rivelia, è consigliabile utilizzare chicchi di caffè freschi, effettuare regolari operazioni di pulizia per mantenere la macchina in ottime condizioni e sperimentare con le diverse impostazioni per scoprire la combinazione di gusto perfetta. In definitiva, la Rivelia è la scelta ideale per chi desidera gustare un caffè di alta qualità comodamente a casa propria.

La possibilità di cambiare il recipiente del caffè sulla Rivelia offre una comodità indiscutibile per coloro che amano sperimentare con chicchi di caffè diversi.

Questo permette di gustare varie tipologie di caffè senza doverli mescolare direttamente nella macchina stessa. Tuttavia, è importante notare che, nonostante questa opzione possa portare varietà, una minima quantità di chicchi precedentemente utilizzati rimarrà all’interno del macinatore e nel sistema di erogazione. Questo può influire leggermente sul gusto delle bevande successive, per aggirare questo limite la macchina suggerisce la possibilità di erogare un ultimo caffè o pulire il macinino, in modo da evitare il mix tra miscele.

In sintesi, la flessibilità offerta dalla sostituzione del recipiente può essere una caratteristica apprezzata per gli appassionati di caffè che vogliono variare i chicchi, ma è importante essere consapevoli che una piccola miscelazione residua potrebbe influire sottilmente sul sapore del caffè successivo.

Chi dovrebbe acquistare questa macchina del caffè?

La Rivelia si rivela una scelta ideale per chi apprezza la versatilità nella preparazione del caffè e desidera una macchina che offra bevande di alta qualità.

Questa macchina è perfetta per gli amanti del caffè che desiderano sperimentare con diverse tipologie di chicchi e personalizzare le loro bevande. Inoltre, la possibilità di salvare profili utente e la Bean Adapt Technology aggiungono un tocco di personalizzazione unico.

Tuttavia, è importante notare che la sostituzione del recipiente del caffè potrebbe comportare una minima miscelazione dei chicchi, influendo leggermente sul sapore delle bevande successive.

Un aspetto da considerare attentamente è il risciacquo automatico all’accensione e allo spegnimento della macchina.

Questa funzione, se la macchina non viene utilizzata frequentemente, potrebbe comportare uno spreco di acqua maggiore rispetto a quella effettivamente utilizzata per preparare il caffè. Quindi, se si prevede di utilizzare la macchina in modo sporadico, è importante tenere presente questo aspetto.

In definitiva, chi dovrebbe acquistare questa macchina del caffè? Coloro che cercano una macchina versatile e personalizzabile per il loro caffè quotidiano, ma che sono disposti a considerare le implicazioni del risciacquo automatico in termini di consumo d’acqua e ovviamente che siano disposti a sborsare una cifra importante.

De’Longhi Rivelia è acquistabile da MediaWorld al prezzo di 872.99 euro.

De’Longhi Rivelia è acquistabile da Uniero a 899 euro.