Capcom: rumor sul nuovo gioco del 2024, parla Dusk Golem

Il 2024 di Capcom sembra promettere tanto bene quanto il publisher stesso: ora ai rumor sul nuovo gioco fa eco nientemeno che Dusk Golem

Qualunque sia il gioco in arrivo da Capcom nel prossimo anno, è certo che il 2024 del publisher promette faville se al rumor in merito si unisce il leaker Dusk Golem. Conosciamo già questo insider, ma fino ad ora il publisher aveva reso noto solo lo showcase per Dragon’s Dogma 2 previsto domani. Sappiamo anche che l’editore nipponico ha promesso una bomba in uscita da capodanno in poi, e ora il leaker ha fatto due più due su Discord. Prima ancora di stappare lo spumante, dunque, saremo al corrente di qualunque sia il nuovo progetto della fu Capsule Computers. E se possiamo andare per esclusione, la talpa ha ristretto il cerchio dichiarando che non si sarebbe trattato di Resident Evil, il cui nuovo capitolo non vedrà la luce prima del 2025.

Capcom Will Announce Another Big Game in 2023 and Release it in 2024 – Rumour https://t.co/XWwXTnZcQv pic.twitter.com/n8KAzM4OdQ — GamingBolt (@GamingBoltTweet) November 27, 2023

Il misterioso gioco di Capcom del 2024: i rumor si accavallano e Dusk Golem fa… chiarezza?

A questo punto, resta poco da aspettarsi se non un nuovo Monster Hunter nella serie principale. Nel recente video in cui Capcom festeggiava il ventennale della saga, l’azienda ha apparentemente suggerito che a breve avremmo visto il prossimo capitolo (numerato?), che secondo i vari leak uscirà in simultanea anche sulla prossima piattaforma di Nintendo. Naturalmente, il “quando” ormai sembra essere l’unica vera incognita. I Game Awards, fissati per la notte del 7 dicembre, parrebbero il palcoscenico maggiormente papabile, ma dovremo avere pazienza per capire se i nostri pronostici sono davvero azzeccati o meno.

Ora sta a voi dirci la vostra: su cosa restate più fiduciosi, sulla bomba di Capcom o su Silent Hill 2? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.