Nel mentre il successo e la base installata di Rainbow Six Siege continua a rimanere stabile nel corso del tempo, la data d’uscita di Extraction, ex Quarantine, si avvicina inesorabilmente. Il prossimo 20 gennaio potremo mettere mano sul nuovo capitolo della serie di Ubisoft, dopo numerosi rinvii e cambi di direzione intrapresi non solo per quel che riguarda il nome. Nel corso dell’ultima decade, il franchise di Rainbow Six è andato mutando seguendo quel che l’utenza richiedeva, riuscendo clamorosamente a svoltare le sorti di un capitolo, Siege, che non era iniziato poi benissimo. Con l’arrivo di Extraction, Ubisoft vuole provare a cambiare un po’ le carte in tavola, rinnovando alcuni aspetti della serie senza stravolgerne le fondamenta.

Premesse iniziali

In questo articolo nello specifico vogliamo andare ad analizzare con voi che cosa sapere prima di iniziare a giocare a Rainbow Six Extraction. Un titolo che andrà, nelle sue premesse, ad affiancarsi al multiplayer competitivo PvP di Rainbow Six Siege e che vi porterà a vivere l’esperienza traumatica di dover combattere contro dei parassiti alieni, gli Archaeans, che hanno invaso il pianeta e si stanno diffondendo a macchia d’olio. Ciascuna partita, o incursione, così come viene chiamata in Extraction, vedrà un gruppo di tre giocatori (anche se potrete affrontare il gioco sempre in singolo) inviati in luoghi diversi per raccogliere informazioni, completare obiettivi o distruggere i nidi degli Archaean.

Operatori | Rainbow Six Extraction: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Nonostante i due titoli avranno, come è ovvio che sia, differenze fondamentali, alcuni aspetti di Siege torneranno in Extraction, come, ad esempio, alcuni degli Operatori giocabili nel primo. Nel nuovo capitolo del franchise saranno 18 gli Operatori impersonabili al lancio, di cui alcuni risulteranno familiari per i videogiocatori d’annata. Ovviamente saranno rimaneggiati e risistemati nell’ottica PvE del titolo, che sarà ovviamente differente da quella marcatamente PvP di Siege.

Non tutti i 18 operatori del lancio sono stati ovviamente svelati al momento della scrittura di questo articolo, ma alcuni volti sono già di dominio pubblico. Fra questi troviamo Gridlock, specialista delle trappole, Finka, utile per resuscitare gli alleati caduti. Troviamo anche Smoke che, ad onore del suo nome, utilizza granate fumogene che fanno anche danno ai nemici, Hibana, in grado di utilizzare a distanza cariche esplosive adesive, e Lion, che può rilevare tutti i nemici in movimento in un certo range. Altri Operatori già svelati sono Nomad, Ela, Sledge, Alibi, Vigil, Pulse e Doc.

Mappe, mappe e ancora mappe! | Rainbow Six Extraction: cosa sapere prima di iniziare a giocare

La questione “mappe” è ovviamente uno degli aspetti cruciali per un titolo come Rainbow Six Extraction e come ogni buon titolo multiplayer. Al lancio, lo shooter co-op metterà a disposizione dei videogiocatori quattro zone differenti, ciascuna caratterizzata da tre “sottozone”, per un totale (iniziale) di 12 mappe diverse. Nella mappa di New York City, ad esempio, troveremo un settore residenziale sovrasviluppato chiamato Monolith Gardens, la Stazione di Polizia infestata dagli Archaean e Liberty Island. Invece, in Alaska, potrete esplorare una fattoria infestata nota come Nome, Eurydice Valley e il Centro di Ricerca Orpheus.

A San Francisco potrete esplorare l’Enterprise Space Foundation, sita nel Quartier Generale di una compagnia di successo che è stata soppiantata dagli alieni, o l’Apollo Resort (un nome una garanzia) e Tenderloin. Infine, le rimanenti tre mappe sono Downtown, il Sierra County Hospital e il Dam, tutte e tre vivide di Alieni e rase praticamente al suolo dall’invasione.

Armi ed Obiettivi | Rainbow Six Extraction: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Plausibilmente, per combattere contro orde ed orde di Alieni invasori ed invasati vi serviranno armi, piuttosto che padelle. E Rainbow Six Extraction vi metterà a disposizione un gran numero di bocche da fuoco di varie dimensioni. Al lancio, saranno disponibili 69 armi diverse ed uniche, suddivise in diverse categorie, fra Fucili d’Assalto, Mitragliatrici, Fucili a Pompa e molto altro. Saranno anche disponibili 25 gadget unici, fra granate speciali, barriere da campo per la difesa e raggi di luce per rilevare i nemici.

Considerando la sua natura, inoltre, è quasi palese che Rainbow Six Extraction avrà una natura di per sé ripetitiva. Come evitare la noia? Semplice, inserendo nelle varie mappe degli obiettivi randomizzati per ciascuna incursione. Saranno, nello specifico, tre Obiettivi che saranno scelti casualmente da una pool di 13 totali.

Archaeans e livello di Difficoltà | Rainbow Six Extraction: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Li abbiamo nominati molto spesso, ma che cosa dobbiamo sapere sugli Archaeans che ci verranno a frotte contro in Rainbow Six Extraction? Al lancio ne saranno disponibili 13 diverse tipologie, fra cui i Grunt, che hanno delle lame affilate al posto delle mani, o gli Spiker, che possono sparare proiettili che perforano le armature. Troviamo gli Smasher, i tank del gioco, e i Lurker, che possono rendere gli altri alieni invisibili, ed infine i Breacher, che sono equipaggiati da sacchetti esplosivi posti sulle loro spalle. Ed è solo l’inizio.

L’approccio che Ubisoft ha utilizzato in Rainbow Six Extraction in termini di difficoltà è piuttosto peculiare. Per ciascuna parte di Incursione che verrà portata a termine, il gioco vi farà scegliere se continuare la partita con quanto ottenuto fino a quel punto, o rischiare ed andare verso obiettivi più difficili e combattere mostri più insidiosi, con la promessa di premi migliori. Una sorta di meccanica rischio/beneficio ben implementata potrebbe essere davvero interessante da esplorare. Ma qual è il concetto di “rischio” in Extraction?

Operatori MIA ed Endgame | Rainbow Six Extraction: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Il fallimento di uno degli Operatori della vostra squadra nell’eseguire un’estrazione avrà delle conseguenze tangibili all’interno della partita. Per farla semplice, per far tornare in squadra gli Operatori dispersi, dovrete ritornare nelle zone già esplorate ed aiutarli ad uscirne. Queste missioni vengono chiamate MIA (Missing in Action) e vi porteranno ad affrontare mandrie di nemici interminabili, mentre proverete a salvare quello specifico operatore. Se non riuscirete a recuperarli, non torneranno disponibili per le missioni future.

Considerando che Rainbow Six Extraction è un “live game”, è ovvio che avrà bisogno di molto contenuto in aggiunta a ciò che sarà disponibile al lancio. Uno dei punti focali dell’Endgame pensato da Ubisoft è il protocollo Maelstrom, descritto per ora come una “modalità di sfida endgame” per i giocatori che hanno già potenziato al massimo i propri Operatori preferiti. Questa modalità proporrà obiettivi a tempo, sfide uniche, premi cosmetici speciali e molto altro.

Dovizie tecniche | Rainbow Six Extraction: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Oltre all’Endgame, Ubisoft ha ovviamente dei piani per i contenuti post-lancio di Rainbow Six Extraction, Fra questi possiamo aspettarci, ad esempio, nuovi Operatori, armi, gadget, cosmetici, mappe e modalità. Nel futuro più prossimo, però, la priorità di Ubisoft saranno sicuramente gli eventi, con quelli a tempo limitato (chiamati Crisis Events) o quelli settimanali, e molto altro. Ubisoft ha anche già confermato che il titolo supporterà il cross-play, cross-save e il cross-progression su tutte le piattaforme.

Se acquisterete il gioco, inoltre, Ubisoft vi consentirà di utilizzare due Buddy Pass, che vi consentiranno di invitare due giocatori amici a giocare il titolo gratuitamente. A differenza di simili iniziative, come fu il caso di It Takes Two, ad esempio, il Buddy Pass di Rainbow Six Extraction durerà “solo” 14 giorni. Un lungo periodo di prova, insomma. Infine, Ubisoft ha deciso di tentare l’utenza anche con il prezzo budget di Extraction, che sarà disponibile al lancio a “soli” 40€.

Termina qui il nostro articolo sul cosa sapere prima di iniziare a giocare a Rainbow Six Extraction, Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal prossimo 20 gennaio su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S, PC e Google Stadia.