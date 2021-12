Rainbow Six Extraction: l’ultimo trailer è dedicato alle granate a gas di Smoke!

Con l’avvicinarsi del lancio del gioco, previsto per il 20 gennaio prossimo, nelle scorse ore Ubisoft ha rilasciato un altro trailer di Rainbow Six Extraction dedicato, questa volta, a Smoke e alle sue granate a gas

Nello sviluppo di Rainbow Six Extraction, oltre ai diversi rinvii, è anche passato un cambio di nome, ma ormai ci siamo: lo shooter co-op PvE di Ubisoft sta per arrivare. Il 20 gennaio è attualmente la data d’uscita prevista, anche se nel mentre Rainbow Six Siege continua a macinare numeri, utenti e competizioni eSports internazionali. Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction è previsto su PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

In vista del lancio, che si avvicina sempre di più, l’azienda ha iniziato a divulgare trailer riguardanti i singoli operatori che potremo impersonare in Rainbow Six Extraction, per dettagliarne abilità e caratteristiche. E dopo Nomad, Pulse, Doc, Finka e molti altri, è finalmente giunto il turno del fumoso Smoke. Vi lasciamo il trailer dedicato proprio qua sotto.

Rainbow Six Extraction: un trailer dedicato alle abilità di Smoke, vediamolo insieme!

L’operatore Smoke è ovviamente equipaggiato con le sue granate a gas che possono essere detonate a distanza, ma non solo. Il fumo delle granate garantisce a Smoke e alla sua squadra la possibilità di nascondersi, oltre ovviamente a danneggiare i nemici che malauguratamente si trovano investiti dalla nube. Smoke può anche rilevare i nemici che sono colpiti dal gas, ed ha anche l’abilità di auto-resuscitarsi.

Avete visto il trailer di Rainbow Six Extraction che Ubisoft ha dedicato a Smoke? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!