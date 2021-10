Rainbow Six Extraction: confermata la data d’uscita?

Rivelata la data d’uscita di Rainbow Six Extraction? La conferma potrebbe essere arrivata direttamente da Ubisoft. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Il nuovo titolo della serie di Rainbow Six – Extraction, precedentemente chiamato Quarantine ma poi modificato per via degli effetti della pandemia da Covid-19 – potrebbe avere una data d’uscita confermata. Data d’uscita rivelata, probabilmente per errore, dalla stessa Ubisoft e visibile sul sito ufficiale della stessa software house. Di recente, però, la stessa Ubisoft ha confermato l’esistenza di un nuovo titolo della serie di Ghost Recon; cliccando qui potrete scoprire tutti i dettagli relativi proprio a questo nuovo gioco.

Rainbow Six Extraction: uscita fissata per gennaio 2022?

La data d’uscita di Rainbow Six Extraction ha subito già delle variazioni e dei rinvii negli scorsi mesi. L’ultimo rinvio andava ad indicare un generico “gennaio 2022” che, stando alle ultime informazioni, tanto generico probabilmente non è. La data d’uscita, stando a quanto presentato sul sito ufficiale di Ubisoft, pare essere fissata proprio per il 20 gennaio 2022. Si attendono ulteriori conferme (e magari un comunicato ufficiale) dalla stessa azienda.

Tanti sono stati i dettagli rivelati da Ubisoft su questo titolo nelle ultime settimane e negli ultimi mesi e tanta è l’attesa in vista del rilascio ufficiale sul mercato. Rainbow Six Siege è stato – ed è ancora – una vera e propria pietra miliare nel mercato degli FPS degli ultimi anni. Il prossimo titolo della serie saprà confermare e portare sulle spalle la pesante eredità del suo predecessore? Staremo a vedere e intanto vi invitiamo a farci sapere la vostra opinione lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante.

