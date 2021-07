Rainbow Six Extraction rimandato di nuovo, ecco quando uscirà

La pandemia di Coronavirus ha creato ingenti danni anche all’industria dei videogiochi. Non solo sotto il punto di vista dell’organizzazione degli eventi, che ormai da un anno e mezzo a questa parte si sono tutti reinventati sotto forma digitale, ma anche nella gestione dello sviluppo e creazione di hardware e videogiochi. Tantissimi sono stati i titoli rinviati nel corso del 2020, una scia che sembra ovviamente non poter terminare con l’arrivo del 2021. E sembra proprio che i fan di uno dei videogiochi più attesi di Ubisoft, Rainbow Six Extraction (precedentemente Rainbow Six Quarantine), già posticipato nell’ottobre 2020 proprio a causa del COVID-19, debbano continuare ad aspettare per mettere la mano sulla nuova iterazione del franchise.

Tramite un post sul blog ufficiale del team The Ubisoft Extraction, gli sviluppatori hanno voluto aggiornare i fan sullo stato di sviluppo di Rainbow Six Extraction. L’obiettivo dello studio è, ovviamente, quello di creare un gioco pieno di feature e caratteristiche uniche e che funzionino nel modo più opportuno. Come è giusto che sia, si vuole creare un videogioco che sfiori la perfezione nella gestione dell’esperienza online. Per questo motivo, il team ha bisogno di tempo aggiuntivo e ha deciso di rinviare la data d’uscita del gioco a gennaio 2022.

Qui di seguito vi traduciamo il post ufficiale del team di sviluppo di Rainbow Six Extraction, che potete trovare in lingua inglese cliccando qui.

La nostra ambizione con Rainbow Six Extraction è quella di fornire ai videogiocatori un’esperienza AAA completa e che cambi la prospettiva e il modo di giocare i titoli cooperativi. Con caratteristiche uniche come Missing in Action e The Sprawl, ogni missione diventerà un’esperienza tesa ed impegnativa, in cui guiderete gli operatori d’élite di Rainbow Six in una battaglia contro una forza aliena letale e in evoluzione.

Vogliamo cogliere l’opportunità di prenderci del tempo aggiuntivo per fare in modo che questa visione prenda vita nel modo che merita a gennaio 2022. Siamo sicuri che ciò ci permetterà di rendere Rainbow Six Extraction l’esperienza immersiva, cooperativa ed emozionante che volevamo creare, e quella che volete arrivare a giocare.

Non vediamo l’ora di condividere con voi nuovi dettagli molto presto!