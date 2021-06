Rainbow Six Quarantine uscirà sotto il nome di Extraction

In occasione dell’E3, Ubisoft ha fatto sapere al pubblico e ai fan che il titolo conosciuto come Rainbow Six Quarantine è stato rinominato Rainbow Six Extraction

Ormai siamo vicini all’E3. Ubisoft sarà presente con una sua conferenza dedicata il giorno 12 giugno alle ore 21:00. Per l’occasione la compagnia sta divulgando una serie di comunicati al pubblico approfittando dell’attenzione mediatica. Uno di questi riguarda il gioco in lavorazione conosciuto come Rainbow Six Quarantine. Stando all’ultimo teaser, il titolo conosciuto come Rainbow Six Quarantine cambierà nome e diventerà Rainbow Six Extraction. Andiamo insieme a scoprire i dettagli di questa decisione.

Rainbow Six Extraction è il nuovo nome del precedente Quarantine

Nel corso del tempo ci sono stati parecchi rumor che suggerivano un cambiamento di nome per Rainbow Six Quarantine da parte di Ubisoft. Il perché si può intuire facilmente, data la situazione di quarantena nel mondo reale dovuta alla pandemia da COVID. Con l’Ubisoft Forward alle porte, lo studio ha confermato il nome definitivo con un breve teaser. Rainbow Six Quarantine uscirà così con il nome di Rainbow Six Extraction. In questo teaser, oltre al cambiamento del nome, viene discusso brevemente del titolo. Il nuovo shooter coop ambientato nell’universo di Tom Clancy verrà sicuramente approfondito durante la conferenza, per cui restate sintonizzati sulle nostre pagine.

Nel video possiamo vedere alcuni frammenti di una cut scene. Da quanto si sa fino ad ora, il gioco è una esperienza coop in cui gli Operatori devono sopravvivere ad una minaccia aliena. Il titolo dunque, sembra dare una svolta più “fantasy” e dark alla serie, in particolar modo rispetto a Siege. Il gioco era stato rinviato nel 2020 a causa della pandemia. Il che significa che probabilmente avremo all’uscita un gioco più rifinito e con meno bug rispetto al risultato finale di uno sviluppo frettoloso. Per concludere, aspettiamo la conferenza E3 di Ubisoft per saperne di più.

