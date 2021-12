InWin AIRFORCE (ATX) e EXPLORER (Mini-ITX): i nuovi case per PC desktop

Design fai da te unici con opzioni di colori vivaci che si agganciano semplicemente insieme. Ecco i nuovi InWin AIRFORCE (ATX) e InWin EXPLORER (Mini-ITX), vediamoli insieme!

Portando l’etica del “costruisci da solo” nel case stesso, InWin annuncia il suo nuovo chassis per PC fai-da-te AIRFORCE ATX mid-tower ed EXPLORER mini-ITX. Seguendo l’innovativo chassis ALICE per PC ultraleggero, i nuovi AIRFORCE ed EXPLORER sono creati per gli appassionati del fai-da-te che si divertono ad assemblare da soli chassis di gioco modulari e dettagliati. Tutto si aggancia senza sforzo.

InWin EXPLORER Mini Tower

Realizzato in plastica ABS rinforzata con pannelli laterali in vetro temperato, scegli tra un semplice Bone White o Justice White con vivaci mix di rosso, blu e giallo che gli utenti possono assemblare sul telaio mini-ITX modulare da 10 pezzi. I costruttori possono scegliere tra un pannello frontale ventilato in ABS o SECC: entrambi sono inclusi nella confezione e possono essere facilmente sostituiti in qualsiasi momento! Altre caratteristiche senza attrezzi includono pannelli laterali a sgancio rapido e filtri antipolvere, oltre al pannello frontale a sgancio rapido.

Nonostante le sue dimensioni in miniatura, EXPLORER ha un interno spazioso: supporta schede grafiche a triplo slot fino a 330 mm, alimentatori ATX da 160 mm, radiatori fino a 240 mm (ventole da 2×120 mm) e due spazi per unità di archiviazione. InWin include tre ventole Luna AL120 premium nella confezione, ideali sia per i radiatori con raffreddamento a liquido che per il flusso d’aria nel case. Il Luna AL120 è dotato di un morbido bagliore radiante dalla sua illuminazione ARGB interna, che può essere controllata tramite il software della scheda madre ARGB compatibile. Anche il pannello frontale non lesina sulla connettività, inclusa una porta USB 3.1 Gen2 Type-C, oltre a due porte USB 3.1 Gen1 Type-A e prese per cuffie e microfono HD da 3,5 mm.

InWin AIRFORCE Mid-Tower

Realizzato anche in plastica ABS rinforzata con pannelli laterali in vetro temperato, AIRFORCE presenta un set modulare di 19 pezzi che i costruttori possono agganciare insieme. Scegli di fare squadra con un classico stile Phantom Black o Justice White con vivaci mix di rosso, blu e giallo.

Questo mid-tower ATX è dotato di interni spaziosi per la massima espandibilità. Compatibile con schede madri E-ATX fino a 12×13 pollici, schede grafiche di fascia alta fino a 390 mm di lunghezza, dissipatori di calore CPU alti 170 mm, alimentatori ATX premium da 180 mm e fino a quattro unità di archiviazione. La vasta esperienza nella progettazione di case di InWin ha incluso funzionalità intuitive come una gabbia per unità senza attrezzi, pannelli laterali a sgancio rapido e filtri antipolvere facilmente rimovibili. AIRFORCE offre sette spazi per le ventole del case; tre anteriori, tre superiori e una posteriore. InWin include anche quattro ventole Luna AL120 premium nel pacchetto per garantire che i PC siano ben raffreddati. Il pannello I/O anteriore include una porta USB 3.1 Gen2 Type-C tra due porte USB 3.1 Gen1 Type-A, oltre a prese per cuffie e microfono HD da 3,5 mm.

Nuovo case, nuovo PC

Per ulterior Informazioni sui nuovi InWin AIRFORCE ed EXPLORER DIY PC chassis, si prega di visitare il sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!