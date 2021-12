Gli ultimi The Game Awards 2021 ci hanno consegnato il vincitore come miglior gioco dell’anno. Non senza un pizzico di sorpresa, It Takes Two vince il Game of The Year 2021

L’evento tenutosi ieri notte è stato pieno di sorprese e annunci. Oltre ai vincitori dei vari premi relativi alle numerose categorie che potete trovare su queste pagine, è stato annunciato al termine dell’evento il vincitore del premio miglior gioco dell’anno 2021. Sorpassando altri titoli di indubbia qualità, è It Takes Two ad aggiudicarsi la tanto agognata statuetta per il Game of The Year 2021.

It Takes Two è stato nominato Game of The Year 2021

I The Game Awards 2021 è risultato un evento incredibile. Con la presentazione del consueto showman Geoff Keighley, i giocatori di tutto il mondo hanno potuto godere della celebrazione annuale del mondo dei videogiochi direttamente in streaming. Nel corso delle 3 ore sono stati svelati i premi dei migliori giochi per le categorie assegnate, inoltre, è stato rivelato l’atteso premio per il miglior gioco dello scorso anno. Sfidando titoli quali Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart e Resident Evil Village, It Takes Two è stato eletto Game of The Year 2021. Le considerazioni che si possono fare a questo punto sono molte.

A partire dal fatto che il premio è stato dato a un gioco cooperativo e non competitivo. It Takes Two è stato sicuramente molto apprezzato alla sua uscita per la sua capacità di reinventare i puzzle game cooperativi. La scelta di questo premio non è stata dunque affatto scontata, data l’elevata qualità produttiva di tutti gli altri concorrenti in nomination. Questo rappresenta un segnale abbastanza chiaro verso l’intera industria. Con la sua premiazione infatti, è stato premiata l’inventiva oltre che il rischio nel creare qualcosa di innovativo e originale.

