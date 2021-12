Assassin’s Creed Valhalla: come vincere ai dadi

Siete decisi a conquistare il favore degli dei nordici? Non preoccupatevi, ci siamo qui noi ad aiutarvi! In questa guida vi presentiamo i nostri consigli ad imparare come vincere ad Orlog: il gioco dei dadi presente in Assassin’s Creed Valhalla

Se in questi giorni state accompagnando Eivor “Morso Di Lupo” nella sua missione di conquista delle terre anglosassoni (o vi state preparando per il nuovo corposo DLC in arrivo), tra una razzia e l’altra, potreste ogni tanto sentire la necessità di riposarvi. Vi sono numerose attività ricreative alle quali potrete prendere parte: se vi piace il contatto con la natura potrete dedicarvi alla pesca (qui trovate la nostra guida in merito), mentre se invece siete tipi più dediti a sfidare la sorte troverete pane per i vostri denti nell’Orlog. In questa guida vi forniremo una panoramica per imparare come giocare e vincere ai dadi in Assassin’s Creed Valhalla. Che le Norne vi guidino.

A colpi di dadi

Sembra proprio che Eivor non sia capace di stare troppo lontano dal campo di battaglia, sia esso reale o fittizio. Infatti, in questo gioco basato sui dadi, l’obiettivo sarà (manco a dirlo) quello di sconfiggere il vostro avversario, lasciandolo senza punti salute (rappresentati dalle pietre di fianco alla ciotola di ogni giocatore). Si parte con 15 punti salute a testa, ed a ogni turno i giocatori lanciano i sei dadi, scegliendo poi quanti tenerne e quanti rilanciarne (quest’ultima opzione è possibile solamente tre volte).

Scegliete saggiamente quali simboli tenere e quali no, secondo la strategia che adotterete, in quanto i dadi possono permettervi di agire sia in maniera offensiva che difensiva, in base ai simboli che compariranno: l’ascia e la freccia saranno rispettivamente attacco ravvicinato ed attacco a distanza; elmo e scudo permetteranno invece di difendersi da tali attacchi (il primo varrà per l’attacco ravvicinato, il secondo per quello a distanza). Le mani infine permettono di rubare token spendibili per i favori divini, dei quali vi parleremo del paragrafo seguente.

Che gli dei ti aiutino – Assassin’s Creed Valhalla: come vincere ai dadi

Una volta completato il lancio dei dadi, il quale costituisce la prima fase di ogni turno di gioco, si passerà al secondo step nel quale avremo la possibilità di invocare il potere degli dei. Al prezzo di un numero variabile di token (ottenibili quando, al lancio dei dadi, compariranno facce con cornice dorata), sarà possibile godere dei bonus previsti dai favori divini che possederemo. A inizio partita potremo scegliere fino a tre favori divini tra quelli in nostro possesso (ne otterremo di nuovi sconfiggendo man mano i vari giocatori presenti nel mondo di gioco), e sarà importante decidere quali utilizzare in base alla situazione.

I favori infatti possono aggiungere danni extra o raddoppiare quelli inflitti, ma possono anche indebolire le difese dell’avversario (rendendo nulli alcuni simboli elmo o scudo da esso ottenuti). Vi saranno persino favori divini in grado di farvi riguadagnare i punti salute perduti, perciò risulta chiaro quanto sia importante conoscere a fondo questi poteri per imparare come vincere ai dadi in Assassin’s Creed Valhalla. Vi consigliamo in particolare di accumulare quanti più token possibili, ed al contempo di tenere d’occhio le scorte avversarie (rubando da esse il più possibile) per evitare sorprese inaspettate.

Risoluzione finale – Assassin’s Creed Valhalla: come vincere ai dadi

La fase finale di ogni turno ad Orlog è costituita dalla cosiddetta risoluzione. In questo passaggio si andranno a calcolare i danni subiti da ogni giocatore, innanzitutto confrontando i risultati dei dadi lanciati nella fase iniziale. Poi verranno spesi il numero richiesto di token per attivare i favori divini scelti e se al termine della fase entrambi gli opponenti saranno ancora in vita si ripartirà dall’inizio. Questa fase è cruciale, in quanto gli effetti delle nostre scelte diverranno effettivi, confermandoci o meno la buona riuscita della nostra strategia.

Considerazioni finali

Per imparare come vincere ai dadi di Orlog in Assassin’s Creed Valhalla occorrerà una buona dose di pianificazione. Sarà infatti necessario avere in mente una strategia efficace ed adattarsi alle varie situazioni, prevedendo le mosse dell’avversario. Come avete potuto notare, le basi del gioco sono molto semplici, tuttavia Orlog può diventare anche piuttosto profondo, quando si incominciano ad esplorare le diverse possibilità concesse dai favori divini ottenibili.

Che ne pensate? Vi siete già cimentati nelle partite di Orlog? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.