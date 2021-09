Vediamo insieme, in questa nostra breve guida, la lista trofei completa di Lost in Random, l’action-adventure di Zoink ed Electronic Arts arrivato sugli scaffali di tutto il mondo oggi, 10 settembre

La giornata di oggi, 10 settembre, è quanto mai impegnativa da un punto di vista videoludico e di intrattenimento. Se consideriamo i soli titoli “maggiori”, oggi vediamo l’uscita di Tales of Arise, Life is Strange: True Colors, NBA 2K22 e WarioWare: Get it Together. Poca roba, insomma. Inoltre, sempre da oggi, anche Lost in Random, il particolare action-adventure targato Zoink ed Electronic Arts, è ufficialmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Vi abbiamo già parlato di cosa sapere prima di iniziare a giocarlo in un articolo dedicato, che potete trovare cliccando qui, ma nelle scorse ore è stata anche rilasciata la lista trofei ufficiale del titolo. Quindi ci rivolgiamo proprio a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Lost in Random consta di 41 statuette totali, di cui 23 di bronzo, 15 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre in questo tipo di guide vi ripetiamo che, sebbene le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Per questo motivo, sconsigliamo di proseguire con la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Lost in Random. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Lost in Random: svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme la prima metà dei trofei di bronzo:

A porta-ta di dado : Apri la tua prima porta dei dadi.

: Apri la tua prima porta dei dadi. Il tutto per tutto : Gioca 8 carte nello stesso turno.

: Gioca 8 carte nello stesso turno. Dalla bomba alla tomba : Sconfiggi 3 scagnozzi della regina con un’unica bomba.

: Sconfiggi 3 scagnozzi della regina con un’unica bomba. Storie spettrali : Aiuta la ragazza smarrita a Triscordia.

: Aiuta la ragazza smarrita a Triscordia. Gazoo, Gazaak! : Vinci una partita di Gazoo, Gazaak!

: Vinci una partita di Gazoo, Gazaak! Bernie combinaguai : Aiuta Bernie a ritrovare la strada con il talkie-walkie.

: Aiuta Bernie a ritrovare la strada con il talkie-walkie. Fine dell’incubo : Trova e sconfiggi l’uomo delle ombre una volta per tutte.

: Trova e sconfiggi l’uomo delle ombre una volta per tutte. Buon compleanno : Completa l’introduzione.

: Completa l’introduzione. In fuga : Nasconditi sulla nave.

: Nasconditi sulla nave. È il tuo destino, Even : Trova il tuo dado personale.

: Trova il tuo dado personale. La via di casa : Ritorna ad Alea.

: Ritorna ad Alea. Due facce della stessa medaglia: Unisci le due personalità del sindaco.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Lost in Random: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

La guardia smemorata : Trova tutti gli indizi per aiutare Neeshka a ritrovare la memoria.

: Trova tutti gli indizi per aiutare Neeshka a ritrovare la memoria. Sola andata per Sest’Incanto : Sali sull’aracnocarrozza di nascosto.

: Sali sull’aracnocarrozza di nascosto. Per l’amor del dado : Ricongiungiti con Dicey.

: Ricongiungiti con Dicey. Sulla pista giusta : Incontra la strega della Valle.

: Incontra la strega della Valle. Su con la vita! : Ricevi un discorso di incoraggiamento dalla Morte.

: Ricevi un discorso di incoraggiamento dalla Morte. Sogni d’oro : Ricevi la tua carta dei sogni.

: Ricevi la tua carta dei sogni. La rima è servita : Sconfiggi Ocadnis nella battaglia di rime.

: Sconfiggi Ocadnis nella battaglia di rime. La Fortuna (non) aiuta gli audaci : Combatti contro la Tata.

: Combatti contro la Tata. O la borsa o la vita : Sconfiggi i Fratelli Saccoccia.

: Sconfiggi i Fratelli Saccoccia. Ding dong : Sconfiggi la Tata.

: Sconfiggi la Tata. Nel bene e nel male: Salva tua sorella.

I trofei d’argento – Lost in Random: svelata la lista trofei completa!

Scopriamo insieme i trofei d’argento:

Scacco matto : Vinci al tuo primo gioco da tavolo.

: Vinci al tuo primo gioco da tavolo. In guardia! : Non subire danni in battaglia per almeno 5 minuti.

: Non subire danni in battaglia per almeno 5 minuti. Ingegno aguzzo : Completa una battaglia senza usare nessuna carta Arma.

: Completa una battaglia senza usare nessuna carta Arma. Collezionista di carte : Compra tutte le carte di Max Mazzieri.

: Compra tutte le carte di Max Mazzieri. Una coppia affilata : Sconfiggi 3 scagnozzi della regina usando lo stesso Filo affilato.

: Sconfiggi 3 scagnozzi della regina usando lo stesso Filo affilato. Pericolo pubblico : Colpisci 50 vasi.

: Colpisci 50 vasi. Toc toc : Vai a casa e bussa.

: Vai a casa e bussa. Non c’è due senza tre : Prova ad aprire la porta che conduce a Triscordia prima del tempo.

: Prova ad aprire la porta che conduce a Triscordia prima del tempo. C’era una volta : Raccogli tutte le pagine perdute del libro di racconti.

: Raccogli tutte le pagine perdute del libro di racconti. Tutti al porto : Risolvi l’enigma di Primagora.

: Risolvi l’enigma di Primagora. Gettare ponti : Risolvi l’enigma della torre di Borgodoppio.

: Risolvi l’enigma della torre di Borgodoppio. A testa in giù : Risolvi l’enigma di Caporovescio.

: Risolvi l’enigma di Caporovescio. Mira infallibile : Risolvi l’enigma di Triscordia.

: Risolvi l’enigma di Triscordia. Amante delle catapulte : Risolvi l’enigma di Quattrobische.

: Risolvi l’enigma di Quattrobische. Destreggiarsi: Risolvi l’enigma di Pentatropolis.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Lost in Random: svelata la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine con i due trofei d’oro:

In balia del caso : Completa il gioco.

: Completa il gioco. Fuoriclasse degli enigmi: Risolvi tutti gli enigmi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Lost in Random!

Lunga vita ad Alea!: Completa il gioco e colleziona tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Lost in Random. Avete già acquistato il titolo di Zoink Games pubblicato da Electronic Arts? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!