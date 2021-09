FIFA 22: raggiunto un accordo con 16 squadre di Serie A

Nientemeno che 16 squadre della Serie A hanno siglato un accordo con Electronic Arts: ecco il “green carpet” che vedremo in FIFA 22

In una delle notizie più tipicamente italiane della settimana, Electronic Arts (o meglio, EA Sports) ha reso noto quali squadre di Serie A saranno disponibili in FIFA 22. Abbiamo a che vedere con non meno di sedici differenti team. Siccome conosciamo bene come funziona il mondo delle licenze, questo significa anche che queste squadre non faranno capolino nella serie rivale, eFootball (un tempo noto come Pro Evolution Soccer, o PES). Con questo accordo, la Serie A viene integrata completamente nelle promozioni Team of the Week e FUT Serie A Team of the season, nonché nel premio EA Sports Player of the month.

Accordi nel pallone: le squadre di Serie A in FIFA 22

Le squadre della Serie A ad apparire in FIFA 22 saranno sedici, in un accordo che fa di EA Sports il nuovo sponsor del campionato. Quest’ultimo, nella stagione 2022-2023, verrà appropriatamente ribattezzato EA Sports Supercup. I team interessati sono il Bologna, il Cagliari, l’Empoli, la Fiorentina, il Genoa, il Verona, l’Inter, il Milan, il Napoli, il Salerno, la Sampdoria, il Sassuolo, lo Spezia Calcio, il Torino, l’Udinese e il Venezia. Konami al momento ha quattro squadre di Serie A a disposizione in esclusiva, e pertanto Electronic Arts dovrà ovviare con dei nomi equivalenti.

Parliamo infatti del Piemonte Calcio (Juventus), del Bergamo Calcio (Atalanta), del Latium (Lazio) e di Roma Football Club (la Roma). Per quanto riguarda il Napoli, a causa di un accordo stretto con Konami questa sarà l’ultima stagione in cui lo vedremo sui campi di FIFA. Electronic Arts ha dichiarato che si tratta di un accordo pluriennale con Lega Serie A, che permette alle sue squadre di godere di una “rappresentanza autentica” nel gioco. Nel rispetto degli accordi “stretti altrove”, EA Sports mira ad accrescere la propria presenza nel calcio italiano. A questo punto, il vero calciomercato sembra essere tra i due publisher!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del braccio di ferro tra EA e Konami?