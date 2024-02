Nuovo spin-off di Games of Thrones nel 2025?

Secondo le dichiarazioni sugli utili nel quarto trimestre, pare che il nuovo spin-off di Games of Thrones debba uscire nel 2025

Sembra che ci sia l’intenzione di far uscire il prossimo spin-off di Games of Thrones il prossimo anno. Infatti, durante la videoconferrenza sugli utili del quarto trimestre, tenutasi la scorsa settimana, David Zaslav, il capo della Warner Bros Discovery ha annunciato che A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight verrà presentato alla fine del 2025, in anteprima. L’annuncio ufficiale dell’uscita del prequel era già stato fatto durante la scorsa primavera, nell’aprile 2023. La serie prequel sarà scritta e prodotta esecutivamente da Martin e Ira Parker. Come produttori esecutivi figurano anche Vince Gerardis e Ryan Condal, il quale è anche attualmente showrunner di House of the Dragon.

A Knight of the Seven Kingdoms, cosa sappiamo del nuovo spin-off di games of Thrones atteso per il 2025

La sinossi ufficiale spiega che il nuovo spin-off sarà ambientato un secolo prima degli eventi di Games of Thrones. La trama ruoterà attorno a due improbabili eroi che vagano per Westeros. Si tratta di un giovane, coraggioso, ma ingenuo cavaliere, Ser Duncan l’Alto (alias Dunk) e il suo piccolo scudiero, Egg. Gli eventi si svolgeranno in un’epoca in cui la dinastia dei Targaryen detiene ancora il Trono di Ferro e il ricordo dell’ultimo drago è ancora vivido nella memoria delle persone. Saranno in gioco nemici potenti e pericolose imprese. Grandi destini attendono questi due inseparabili amici. La seconda stagione di House of the Dragon precederà A Knight of the Seven Kingdoms, infatti la serie è attesa per l’estate del 2024.

