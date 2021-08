Cosa sapere prima di iniziare a giocare a WarioWare: Get It Together!

Wario sta arrivando con tutta la sua banda di pazzi su Nintendo Switch: ecco cosa sapere prima del primo avvio di WarioWare: Get It Together!

La scapestrata serie della Grande N farà finalmente il suo debutto su Nintendo Switch a breve, ma cosa serve sapere prima di giocare a WarioWare: Get It Together!? In realtà, non un granché: l’appeal della saga, come abbiamo ricordato anche parlando della demo, sta proprio nella premessa semplice ma geniale dietro il franchise semi-dormiente del colosso di Kyoto. Ora che la serie è tornata in carreggiata con nuovi ed irresistibili microgiochi, abbiamo un motivo in più per salutare l’estate con il sorriso, specie per i fan di Wario. Uno dei più sottovalutati comprimari del baffone sta per tornare in grande spolvero!

Che accidenti è WarioWare?

Partiamo dal principio: in cosa consiste WarioWare, per voi che volete sapere di più sulla serie in occasione dell’arrivo di Get It Together!? Quando abbiamo detto “microgiochi” non mentivamo: è come se si trattasse di una pignatta, ed ogni caramella è un’esperienza di gameplay diversa da consumarsi in pochissimi secondi. Ad esempio, per uno dei “giochini” in questione dovremo intervenire prima che il moccio di una ragazza cada a terra. In un altro, dovremo svegliare dei ninja, e così via. La stranezza non manca mai, e neanche l’inventiva con cui le feature di ogni console vengono esaltate.

Così come il primo capitolo della saga ha gettato le fondamenta per il resto del franchise, infatti, la regola generale (salvo eccezioni) è stata quella di un titolo per console. Ne abbiamo avuto l’esempio con Touched! su Nintendo DS, in cui il filo conduttore di ogni categoria di minigioco era il tipo di movimento con lo stilo, e con Smooth Moves su Wii, in cui invece dovevamo apprendere più modi diversi per impugnare il telecomando. In questo caso, invece, a venire valorizzati sono i Joy-Con e la versatilità con cui uno schema di comandi semplice viene combinato con un ricco cast, ciascuno col proprio input.

La data di uscita – Cosa sapere per giocare a WarioWare: Get It Together!

La prima cosa che vorrete sapere, se la premessa di WarioWare: Get It Together! vi è parsa abbastanza invitante, sarà la data di uscita. Settimana prossima, venerdì 10 settembre, il gioco sarà finalmente disponibile. Sarà una delle esclusive di prime parti in questo 2021 che, per Nintendo Switch, si è rivelato assai incerto anche dopo l’ultima E3. Stando ad un rumor, apparentemente confermato dall’ultimo Indie World, riceveremo un nuovo Direct a metà mese per fugare tutti i dubbi rimasti sulla console ibrida delle meraviglie.

Ultimamente, il mercato del formato fisico (di cui parliamo all’inizio di ogni settimana) sta “facendo il bravo”, quindi non ci aspettiamo “rotture del day one” come è avvenuto in passato. Il rispetto per la disponibilità in digitale, che sarà tassativamente fissata per la mezzanotte del giorno esatto, viene ripagato con una pubblicazione in simultanea mondiale, che come siamo lieti di constatare sta diventando ormai la norma per tutte le uscite di rilievo. Per le nostre considerazioni più approfondite, però, dovrete attendere la recensione che ne deriverà.

Il gameplay – Cosa sapere per giocare a WarioWare: Get It Together!

Vorrete sapere cosa vi attende a livello di gameplay, ma non sapremmo che dire di WarioWare: Get It Together! che non sia già stato detto. Questa raccolta di microgiochi sfrutta una leva dei Joy-Con e un tasto. L’unica, vera differenza tra questo capitolo nello specifico e i precedenti consiste nelle abilità uniche di ciascuno dei personaggi che useremo. Come abbiamo infatti già anticipato, a un input semplice si vanno ad unire i tanti amici che Wario ha saputo accattivarsi (più o meno) nel corso degli anni. Li muoveremo con la leva, mentre il pulsante porterà ad un’azione differente.

Tornano praticamente tutti i personaggi più amati, ciascuno con i propri “attacchi”: Mona sfrutta un boomerang, Wario si diletta con le scazzottate ed Ashley lancia incantesimi. Ogni personaggio ci porterà a riconsiderare l’intera strategia con cui abbiamo in mente di affrontare il gioco. Il risultato è una vera e propria letera d’amore per l’improvvisazione del giocatore. Nessuna partita, dunque, avrà anche solo una briciola da spartire con le precedenti. Il tutto, poi, sarà appunto fruibile in co-op locale con i propri amici, Joy-Con alla mano.

Giochi confermati – Cosa sapere per giocare a WarioWare: Get It Together!

Già in occasione della demo abbiamo evitato di dilungarci troppo, ma se volete sapere cosa si cela dietro WarioWare: Get It Together! in toto dovrete semplicemente attendere che il gioco esca. Ne abbiamo visti parecchi anche solo nella versione di prova, ma nel gioco completo la varietà arriverà a superare le tre cifre senza troppi problemi. Abbiamo parlato di varietà e non mentivamo: dovremo ripulire il ventre di Wario, ipnotizzare giganti, far partire razzi e così via. In alcuni casi, poi, padroneggiare il nostro personaggio si rivelerà quanto mai essenziale.

Ci sono infatti minigiochi in cui il movimento dei personaggi influisce radicalmente sul gameplay, ma alcuni personaggi sono più limitati. Già nella demo abbiamo visto Young Cricket, che può solo saltare e calciare, mentre addirittura 18-Volt deve restare fermo e colpire le cose a distanza con un laser. Naturalmente, parlando del nerboruto studente delle elementari (non fatevi domande), anche il mitico 9-Volt non mancherà all’appello nella versione completa. Sapete già cosa vuol dire questo: tante, tantissime esperienze a tema Nintendo che condensano il citazionismo ai giochi in pochissimi secondi.

Multiplayer online – Cosa sapere per giocare a WarioWare: Get It Together!

Con una premessa così basilare, non sapremmo cosa pensare se dovessimo sapere che WarioWare: Get It Together! non ha un multiplayer online. L’intera esperienza è fruibile da soli, ma si tratta di un’idea tanto semplice da adattarsi perfettamente alla line-up di titoli Nintendo concepiti per l’online. Non abbiamo ancora i dettagli su come verrà effettuato il matchmaking o su quanto la connessione possa reggere; per questo, possiamo solo (di nuovo) aspettare che esca la versione completa. Una cosa, invece, già la sappiamo.

Prima abbiamo evitato di darvi un numero preciso, ma se volete possiamo spingerci più nel dettaglio. Si parla infatti di oltre 200 microgiochi, vivibili in qualunque modalità si voglia. Con l’aggiunta di una modalità in cui fare tutti squadra insieme (fino a 4 giocatori), è possibile che siamo di fronte ad un titolo perfetto per affrontare degnamente la fine di questa disgraziata pandemia. E ad essere onesti, preferiamo piuttosto il pandemonio, specie quello che si genera coinvolgendo i giocatori che ancora non conoscono Wario e soci.

Serve aver giocato agli altri titoli della serie?

Se doveste menzionarci 5-Volt, Jimmy T. ed altri comprimari, non avremmo problemi a dirvi chi è chi, ma siamo sicuri che lo stesso non valga per tutti. Non dubitate, però: che voi abbiate già visto Ashley, Kat ed Ana solo in Super Smash Bros. (attendiamo gli Spiriti promozionali) o che siate dei veterani, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Certo, è sempre piacevole quel momento di “Aha!” quando un personaggio fa del citazionismo verso i capitoli precedenti, ma in linea di massima non si tratta altro che di personaggi secondari che fanno strada a Wario per i suoi deliri da dirigente videoludico abusivo.

La trama non è quasi mai il fulcro di un’esperienza targata Nintendo, e mai ha avuto un briciolo di importanza chi fosse questo o quel personaggio. Godetevi l’espediente narrativo del caso al vostro primo avvio del gioco e non preoccupatevi del resto. Ogni capitolo è un buon potenziale punto di ingresso per i fan (Game & Wario permettendo), ma per varietà e qualità complessiva ci sentiamo già di poter dire di avere di fronte, forse, uno degli “imprescindibili” della console. Ne sapremo abbondantemente di più il 10 settembre, se non prima!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco in arrivo?