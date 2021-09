NBA 2K22 è finalmente disponibile: pronti a tornare in campo?

Una giornata piena di uscite importanti quella di oggi, 10 settembre: fra le più importanti troviamo sicuramente NBA 2K22, finalmente disponibile su tutte le piattaforme

Se il mondo del calcio videoludico ha sempre visto in netta contrapposizione FIFA e PES, quello del basket è dato in “monopolio” ai ragazzi di 2K Games. Ammettiamo candidamente che lo scorso anno la serie di NBA 2K ha dovuto fare i conti con un titolo cross-gen mal gestito e mal pensato, vessato da molti problemi tecnici e, inevitabilmente, una lunga lista di critiche. Quest’anno gli sviluppatori di Visual Concepts hanno invece lavorato su due versioni del gioco differenti, con caratteristiche differenti e basate sugli hardware di riferimento. E ormai non dobbiamo più parlarne in maniera teorica, considerando che il nuovo capitolo è finalmente disponibile da oggi, 10 settembre, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Le aggiunte promesse da 2K Games vertono sia a migliorare il gameplay sia il vero e proprio contenuto del gioco. NBA 2K22 è stato aggiornato con tante nuove caratteristiche di gioco, sia in fase di attacco sia di difesa. L’indicatore di tiro che lo scorso anno ha fatto infuriare i fan quest’anno è stato reso più accurato e funzionale, sono state introdotte delle nuove finte concatenate e anche un nuovo sistema di challenge. Il tutto, ovviamente, con l’obiettivo in mente di puntare il più possibile al realismo.

Ci siamo: NBA 2K22 è finalmente disponibile!

Come è ovvio che sia in un “game as a service”, anche quest’anno tornano le Stagioni nel nuovo capitolo della serie NBA 2K. Le stagioni dureranno ciascuna sei settimane e non è previsto alcun tipo di Battle Pass. Tantissimi premi per ciascuna season e uno esclusivo finale che, per la prima stagione, è già stato confermato sarà una versione speciale di Carmelo Anthony. Torna anche la Città per la versione current-gen del titolo (e la Spiaggia per la last-gen) con tantissime novità e un nuovo sistema di quest per guadagnare ricompense esclusive. Tutto questo, ovviamente, all’infuori delle classiche modalità a cui NBA 2K ci ha ormai abituati nel corso degli anni.

Vi abbiamo comunque spiegato tutto quello che c'è da sapere su NBA 2K22 in un articolo dedicato, che potete trovare cliccando qui. Acquisterete questa nuova iterazione della serie di simulazione di basket più famosa? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!