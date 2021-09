Non sapete a che livello di difficoltà affrontare il nuovo Tales of Arise? Niente paura, ci pensiamo noi a facilitarvi la scelta grazie alla nostra guida

Quando si inizia un nuovo gioco, laddove è possibile impostare il livello di difficoltà, veniamo sempre posti dinanzi ad un atroce interrogativo: quale sarà l’impostazione più adatta al mio modo di giocare? Una scelta all’apparenza semplice, ma che può rapidamente andare ad influenzare la percezione del titolo che ci apprestiamo ad approcciare. E lo stesso accadrà a tutti coloro che sceglieranno di lanciarsi all’avventura in Tales of Arise, il nuovo lavoro firmato Bandai Namco (disponibile da oggi), che ci permetterà di scegliere tra quattro differenti livelli di difficoltà. E se siete incerti su quale sia il più adatto a voi, non vi resta che leggere la nostra piccola guida dedicata. Comunque niente paura, dato che la decisione non sarà irreversibile, e potrete sempre tornare sui vostri passi in qualunque momento (tranne che durante i combattimenti).

Storia – Tales of Arise: guida ai livelli di difficoltà

Si tratta del grado di sfida più semplice tra quelli presenti nel gioco, ed è adatto a tutti coloro che non vogliono cimentarsi nei combattimenti, ma preferiscono semplicemente godersi la storia. Dal momento che in Tales of Arise la difficoltà generale va ad influire sul punteggio finale degli scontri, selezionare tale modalità garantirà un moltiplicatore dello 0,50%, che pertanto porterà ad un dimezzamento del risultato. Un’altra differenza riguarda anche il danno inflitto dai nemici, che in questo caso sarà particolarmente basso.

Normale – Tales of Arise: guida ai livelli di difficoltà

Selezionare Normale ci permetterà di affrontare il tutto alla difficoltà standard, il che significherà godersi sia la storia che i combattimenti, sebbene in questo caso i nemici non risulteranno mai particolarmente resistenti, e potranno essere sconfitti senza troppi problemi. Il punteggio base non subirà alcun cambiamento, né in positivo né in negativo.

Moderato – Tales of Arise: guida ai livelli di difficoltà

Penultimo setting selezionabile, Moderato è raccomandato per i giocatori che hanno trovato troppo blanda la sfida proposta dai due precedenti. Oppure per coloro che desiderano accumulare ancora più punti al termine degli scontri, grazie ad un moltiplicatore pari a 1,25%. Insomma, un livello di difficoltà un po’ più articolato rispetto ai precedenti e che saprà darvi qualche rogna durante la vostra avventura con Tales of Arise.

Difficile – Tales of Arise: guida ai livelli di difficoltà

Se avete particolare esperienza con i JRPG e non vi spaventano le sfide, allora potete partire immediatamente dal livello di difficoltà più alto. In questo caso i nemici causeranno ancora più danni, oltre ad avere una salute maggiore, ma allo stesso tempo il punteggio base al termine della lotta sarà ancora più elevato, grazie ad un moltiplicatore pari a 1,5%.

Con questo si conclude la nostra guida relativa alla difficoltà di Tales of Arise. Fateci sapere quale settaggio avete scelto, condividendo le vostre esperienze di gioco con noi di tuttoteK, grazie alla sezione dei commenti.