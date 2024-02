Xbox Series X: modello “digital-only” in arrivo quest’anno?

Come la “S” della sorellina, Xbox Series X potrebbe mirare al formato digital-only… o almeno questo è quanto si evince dal recente rumor

Speravamo tanto quanto voi di iniziare la settimana senza notizie di carattere speculativo, ma il rumor circa un possibile modello digital-only previsto quest’anno per Xbox Series X aveva altri piani. A quanto pare, sono trapelati dei documenti interni di Microsoft per una variante puramente digitale della console ammiraglia, a cui ha fatto eco l’insider eXtas1s nel suo rapporto per Exputer. Stando a quest’ultimo, l’uscita del nuovo modello è prevista nei prossimi mesi, nello specifico tra giugno e luglio (salvo eventuali “leggeri ritardi”), con l’ausilio di un potenziale divario di 50 o di 100 dollari nel prezzo. Naturalmente, in tutto questo, vi invitiamo a prendere la notizia con un doveroso paio di pinze.

All-Digital Xbox Series X Model Launching in June/July – Rumour https://t.co/y19765oCyJ pic.twitter.com/XazHaJoXIl — GamingBolt (@GamingBoltTweet) February 25, 2024

“Ma la versione digital-only di Xbox Series X non era la S?”

Sempre stando al rapporto, oltre a costare meno rispetto alle cinquecento cucuzze richieste da Xbox Series X la variante digital dovrebbe avere una scocca bianca. L’aspetto più intrigante del rumor, tuttavia, è la possibilità di avere una scheda Nexus migliorata e, cosa più importante, una ventola altrettanto migliore. Recentemente, nel corso della conferenza “a labbra cucite” di qualche giorno fa, Sarah Bond ha ventilato l’idea di dichiarare più avanti nell’anno i propri piani in fatto di hardware, sebbene puntando verso il periodo natalizio come possibile finestra. Probabilmente il rumor avrà accennato agli eventuali “ritardi” per questo, ma il rapporto allude anche al ritorno a giugno del Games Showcase in sostituzione dell’E3. Al di là dei quattro titoli multipiattaforma, la prossima console vanterà, a detta della Bond, “il balzo in avanti più grande mai visto in una generazione hardware”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'idea di una variante digitale della console?