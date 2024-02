Roma-Torino: dove vedere la partita?

Il lungo fine settimana risulta lunghissimo e prosegue con due posticipi. Uno di questi è Roma-Torino: scopriamo dove vedere la partita

I diritti televisivi sono parte integrante di questo mondo, quello calcistico. Un traguardo che si è realizzato dopo tanta fatica, dovuta anche grazie alle innovazioni sempre più mirate. La Serie A, ad esempio, è suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che vanta la piena esclusività del pacchetto. Se ciò tende a rappresentare un vantaggio per le società grazie a introiti e sponsor, mostra di essere uno svantaggio per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare diverse informazioni per scoprire ogni dettaglio utile allo scopo. Per questo l’articolo ha l’intento di dare una mano ai diretti interessati, spiegando dove vedere Roma-Torino e quali saranno i protagonisti del match.

La giornata 26 presenterà dunque una partita che può ritenersi particolare e abbastanza accesa, dato che ambo le squadre non hanno intenzione di arrestare la corsa.

Dove vedere Roma-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In sesta posizione con 41 punti, la Roma è rinata grazie a De Rossi, seppur la strada per i primi posti sembri proibitiva. I giallorossi stanno tentando di salvare la stagione, avendo ormai poco da dire. Al decimo posto a quota 36, il Torino vive nella cosiddetta “zona grigia”, ma appare incapace di poter osare di più, continuando ad accontentarsi. Scopriamo così dove poter vedere Roma-Torino, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, è riuscita a ritagliarsi il giusto spazio in pochi anni, prendendosi così un posto di rilievo. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN ha modo di offrire l’intero palinsesto della Serie A, arricchendo il suo servizio con le gae di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette in più di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, dando modo di usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basteranno pochi clik, che rimandano al sito ufficiale tramite link diretto.

Passando a Sky, la carta delle offerte si mostra interessante. Il pacchetto porta con sé tre partite di Serie A per ogni giornata in programma, trasferendosi poi sul campionato femminile e sulle gare delle compagini estere. A queste si aggiungono gli impegni di caratura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione continua ad arricchirsi grazie ad altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa questa parentesi, si giunge a ciò che interessa più di tutto: Roma-Torino sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 26 Febbraio, alle ore 18:30, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si ricorda l’importanza di una VPN mentre si naviga su internet.

Roma-Torino, probabili formazioni

I capitolini di De Rossi contro i granata di Juric.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristiansen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

