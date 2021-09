Lost in Random: ecco cosa sapere sul nuovo titolo di EA e Zoink

In questo articolo vi diremo ogni cosa che c’è da sapere su Lost in Random, il nuovo titolo di Electronic Arts e Zoink

Lost in Random è un titolo action adventure con elementi RPG in sviluppo da parte di Zoink, una piccola software house svedese. Il titolo venne annunciato per la prima volta nel 2019 e recentemente abbiamo avuto modo di rivederlo grazie a un trailer mostrato durante l’ultimo EA Play.

Il gioco ci è sembrato sin da subito molto interessante e ormai manca davvero poco al giorno scelto da Electronic Arts per la pubblicazione, cioè il 10 settembre. In vista dell’uscita di Lost in Random abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove troverete ogni cosa che c’è da sapere su questo particolare titolo.

Una fiaba oscura

Per prima cosa vogliamo farvi sapere qualcosa in più sulla storia di Lost in Random. Questo gioco vede come protagonista Even, una giovane ragazzina che viaggia per il regno di Random in cerca di sua sorella. Random è un luogo misterioso che si basa interamente sulle scommesse e la casualità, e come se non bastasse è governato da una perfida sovrana estremamente potente. La regina di questo regno infatti è in possesso di un magico dado nero in grado di influenzare il destino di chiunque compia 12 anni e lo ha utilizzato per rapire Odd, la sorella della protagonista.

Un anno dopo questo terribile evento Even viene attirata da una forza misteriosa nella Valle dei Dadi. In questo luogo incontra Dicey, una sorta di dado vivente, e insieme i due si lanceranno in una grande avventura per salvare Odd dalle grinfie della regina.

Stile da vendere – Lost in Random: cosa sapere sul nuovo titolo di EA e Zoink

Già dai primi trailer di Lost in Random è possibile notare quanto il gioco punti sul lato artistico. Il titolo infatti presenta uno stile davvero eccezionale che ricorda molto film di Tim Burton come Nightmare Before Christmas e La Sposa Cadavere. I membri di Zoink infatti hanno dichiarato che per creare l’atmosfera di Lost in Random si sono ispirati alle classiche fiabe dei Fratelli Grimm e di conseguenza non potevano adottare uno stile migliore.

Combattimenti ibridi – Lost in Random: cosa sapere sul nuovo titolo di EA e Zoink

Lost in Random riesce a distinguersi sotto molti punti di vista, ma il suo principale tratto distintivo è certamente il sistema di combattimento. Il gioco infatti si basa su degli scontri davvero molto particolari che mischiano l’azione in tempo reale alla pausa tattica.

In pratica durante le battaglie avrete la possibilità di controllare liberamente la vostra protagonista e utilizzare la sua fidata fionda per attaccare le eccentriche creature che vi si pareranno davanti. Colpendo i punti deboli dei vostri avversari potrete però generare dei cubetti di luce in grado di riempire l’indicatore di Dicey. Una volta che la barra sarà piena, avrete la possibilità di lanciare il vostro alleato e bloccare temporaneamente lo scorrere del tempo. In questo frangente di stasi inoltre potrete giocare delle carte speciali che vi forniranno diversi vantaggi nel corso della battaglia.

Lost in Random infatti presenta al suo interno anche una meccanica di deckbuilding (ovviamente non curata come quella di titoli alla Roguebook). Nel corso dell’avventura potrete acquistare carte molto diverse tra loro dai tanti mercanti sparsi per il regno e successivamente inserirle come preferite nel vostro mazzo. Alcune vi permetteranno di difendervi dagli attacchi nemici, altre vi permetteranno di ottenere temporaneamente armi più forti, mentre altre ancora potrebbero avere degli effetti davvero inaspettati. In totale nel gioco sono presenti ben 5 categorie diverse di carte e starà a voi imparare a sfruttarle al meglio durante gli scontri.

Ormai non manca molto!

Qui si conclude il nostro articolo su cosa sapere di Lost in Random. Di sicuro questo promettente indie del programma EA Originals avrà colto l’interesse di tantissimi giocatori e per fortuna fra non molto sarà finalmente possibile giocarlo.

Lost in Random sarà disponibile dal 10 settembre per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.