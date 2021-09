Life is Strange: True Colors è finalmente disponibile!

Lo abbiamo atteso tanto, ma oggi è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo Life is Strange: True Colors, il nuovo capitolo della serie di Square Enix che è finalmente disponibile per l’acquisto

Ammettiamo che, dopo il piccolo scivolone compiuto con Life is Strange 2, l’annuncio di un terzo capitolo da parte di Square Enix ci spaventava non poco. Che sarebbe arrivato era certo, si vociferava già da tempo, ma alla fine True Colors si è mostrato nel corso di uno Square Enix Presents di qualche mese fa, insieme alla versione rimasterizzata del primo capitolo (insieme allo spin-off Before the Storm) in arrivo non si sa ancora quando. Ebbene ormai ci siamo, l’attesa è finita e il terzo capitolo ufficiale della serie di Life is Strange è finalmente disponibile da oggi, 10 settembre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e Google Stadia.

La nostra protagonista sarà Alex Cheng, una giovane donna recentemente trasferitasi nella città immaginaria di Haven Springs, Colorado, per ritrovare suo fratello Gabe. Sin dai primi trailer mostrati veniva anticipato che Gabe morirà in uno strano e tragico incidente, di cui Alex non è assolutamente convinta. Proprio per questo motivo, la ragazza indagherà sulla vicenda grazie ai suoi poteri sovrannaturali. Differentemente dal primo capitolo, però, non si tratta di viaggi nel tempo o simili. True Colors è più marcatamente votato alle emozioni e Alex potrà utilizzare la sua “Empatia” per leggere, provare e manipolare le emozioni altrui. In occasione del lancio del titolo è stato rilasciato anche un nuovo trailer, che trovate qua sotto.

Finalmente ci siamo, Life is Strange: True Colors è ufficialmente disponibile!

Sviluppato da Deck Nine Games, gli stessi che hanno lavorato a Before the Storm, apprezzatissimo spin-off del primo capitolo, True Colors promette di rimarcare sugli stilemi già imposti dai suoi predecessori, discostandosene un po’ e, speriamo, crescendo. Attenzione, ci ritroveremo sicuramente davanti a un teen drama, questo è certo, con una forte enfasi sulla narrazione e problemi e angosce tipiche dell’età adolescenziale. Questo non vuole assolutamente dire, però, che Life is Strange: True Colors non sappia offrire spunti interessanti. Staremo a vedere!

Vi abbiamo già spiegato tutto quello che c’è da sapere su Life is Strange: True Colors in un dettagliato articolo di anteprima, che potete leggere cliccando qui. Voi che cosa ne pensate di questa nuova iterazione della serie di Square Enix? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!